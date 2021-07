Nouvelle promo immanquable pour l’aspirateur balai Dreame T20

L'aspirateur balai Dreame T20 vient de subir une chute de prix ! Il est temps d'en profiter avant qu'il ne regrimpe la pente sur AliExpress.

L'aspirateur Dreame T20 est une maniabilité incroyable. © Dreame

Vous êtes de retour de vacances et votre aspirateur vient de passer l’arme à gauche ? Ce bon plan sur le Dreame T20, un aspirateur-balai maniable et ultra léger pourrait vous intéresser d’autant plus qu’il dispose de caractéristiques très surprenantes. En bref, si vous avez le besoin d’acheter le Dreame T20, vous pourrez le retrouver sur AliExpress au prix de 261,36 € au lieu de 284,36 € à l’aide du code FRJUI020 (-20 €) et du coupon disponible directement sur la page.

Profitez de l’offre sur AliExpress

Code promo : FRJUI020

Le Dreame T20 sera capable d’aspirer tout ce qui se trouve sur son passage

L’aspirateur-balai de chez Dreame est doté d’un moteur brushless Space 4.0 capable de réaliser près de 125 000 tr/min avec une puissance d’aspiration totale de 150 aW et de 25 000 Pa ! En plus de ça, vous pourrez sélectionner l’intensité d’aspiration, pratique pour passer l’aspirateur quotidiennement — après le repas en général, ou pour préserver sa batterie.

En effet, si vous possédez une grande maison — ou un grand espace, le Dreame T20 pourra aisément vous fournir 1h10 de bons et loyaux services grâce à sa batterie de 3000 mAh. Toutes les informations concernant l’état du Dreame T20 seront quant à elles disponibles sur l’écran intégré à l’aspirateur. Cela vous permettra de voir la batterie restante ainsi que d’autres informations plus ou moins pertinentes — elles auront le mérite d’être présentes.

Grâce à sa maniabilité et son poids plume, le Dreame T20 sera un excellent aspirateur pour aspirer les saletés sur le sol (parquet, carrelage, lino, etc.), les lits ainsi que… les voitures. Vous n’aurez plus besoin d’aller à la station pour aspirer tout ce qui se trouve à l’intérieur de votre voiture — par exemple, lorsque vous revenez de vacances.

En bref, que devez-vous retenir de ce Dreame T20 ? Son autonomie, sa puissance d’aspiration (25 000 Pa) et sa capacité à s’adapter ! Grâce à l’aspirateur balai de Dreame, votre ménage n’aura plus du tout le même aspect. Si vous souhaitez l’acheter, sachez que le Dreame T20 est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 261,36 € au lieu de 284,36 € à l’aide du code FRJUI020 (-20 €) et du coupon disponible directement sur la page.

Profitez de l’offre sur AliExpress