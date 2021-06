Obtenez 45€ de réduction sur le fameux robot aspirateur Dreame F9

Pendant quelques heures, vous pourrez acquérir le robot aspirateur Dreame F9 au prix de 149 € ! L’occasion de profiter de vos proches et de laisser la corvée de ménage à votre futur assistant préféré.

© Dreame

Vous êtes réticent à l’achat d’un robot aspirateur à cause de son prix ? De ses fonctionnalités ? Peur de vous lasser de ce dernier ? Laissez-vous aller ! Les personnes qui ont adopté un robot aspirateur comme le Dreame F9 ne l’ont jamais regretté. Au fil du temps, le robot aspirateur de Dreame est devenu indispensable à leur quotidien, leur permettant ainsi de profiter de leur famille ou de la couler douce devant le dernier épisode de Loki. Cependant, vous aurez quelque chose que les autres n’auront pas eu lors de leur achat, une superbe réduction ! En effet, le Dreame F9 est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 149 € au lieu de 195 € à l’aide du code drmef945 (-45 €).

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : drmef945

Le Dreame F9 est le modèle moins cher du constructeur, mais fait aucun compromis sur la qualité du ménage

Attention, le moins cher, certes, mais il ne fait réellement aucuns compromis sur l’assistance qu’il vous apportera au quotidien. Équipé d’un moteur capable d’augmenter la puissance d’aspiration jusqu’à 2 500 Pa, le Dreame F9 pourra facilement aspirer toutes les saletés, les poils de chiens (et de chats) ainsi que les cheveux présents sur le sol. Ses brosses rotatives et sa brosse principale ont spécialement été conçues pour venir balayer en un seul passage tous ces parasites.

Cette seconde génération met également un coup de pied à certains concurrents avec notamment l’amélioration de la batterie. En effet, cette dernière possède une capacité de 5 200 mAh, ce qui permettra au Dreame F9 de nettoyer en un seul cycle toute votre maison. De plus, l’autonomie est directement rehaussée. D’ailleurs, comptez 150 minutes d’autonomie pour le Dreame F9 contre 80 minutes pour la première génération, ce n’est plus un cap, c’est une péninsule qui se creuse entre les deux modèles.

Avec un mode serpillère

Le Dreame F9 s’accompagne également d’un réservoir dédié au mode serpillère. Vous pourrez ainsi après lui demander de passer la toile (la serpillère ou la wassingue) afin de peaufiner votre ménage. Vos invités et vos proches n’y verront que du feu — et vous aussi. Au niveau du réservoir, vous pourrez stocker 200 mL d’eau à l’intérieur, largement pour des foyers de 100 mètres carrés à 200 mètres carrés. Le réservoir pourra se vider plus ou moins vite selon les données que vous aurez préremplies avant que le Dreame F9 commence son cycle.

Pour contrôler le robot aspirateur de chez Dreame, vous pourrez soit le faire à la voix à l’aide des assistants vocaux, ou depuis l’application qui lui est dédiée sur le Google Play Store et l’App Store. En plus de ça, c’est gratuit ! En bref, vous aurez là une très belle bête de compétition. Elle vous rendra de bons et loyaux services afin de garder votre maison toujours propre. Alors, qu’attendez-vous ? Le Dreame F9 est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 149 € au lieu de 195 € à l’aide du code drmef945 (-45 €).

