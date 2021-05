Offrez-vous la souris gaming Razer Basilisk X pour seulement 35€

Attention, cet achat ne vous donnera plus envie de quitter votre Razer Basilisk X de votre main d’autant plus qu’elle est en promotion.

On est toujours fier d’avoir sa première souris gaming, notamment pour pulvériser ses amis ou des adversaires redoutables sur votre jeu favori. Cependant, cette dernière n’est peut-être pas adaptée à votre style de jeu. Il vous faut plus de réactivité, de précision et de liberté dans vos mouvements ? Alors vous êtes au bon endroit ! La Razer Basilisk X est une souris gaming sans-fil en promotion du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 pour les French Days sur Aliexpress au prix de 35 €.

Profiter de l’offre Aliexpress

Réactive même en sans-fil

Il n’est pas rare de voir certaines souris sans-fil avoir un temps de latence plus ou moins élevé. Cela dépend de plusieurs facteurs donc le capteur optique et la vitesse du transfert des informations entre la souris et votre ordinateur. Bien que les souris sans-fil dédiées au gaming n’étaient pas appréciés, c’est aujourd’hui un temps complètement révolu. La Razer Basilisk X s’accompagne d’un capteur optique capable d’avoir une sensibilité jusqu’à 16 000 DPI — vous n’aurez plus d’excuse à faire auprès de vos amis si vous ratez vos cibles.

Pour transmettre toutes ces informations en un temps record, la Razer Basilisk X est fournie avec un dongle USB qui se branche à votre ordinateur. Une fois connecté, vous pourrez l’utiliser directement grâce à sa fonction Plug & Play. Cependant, si vous souhaitez réellement l’exploiter à 100 % (et c’est recommandé), il faudra installer le logiciel Razer Synapse. Ce dernier accompagne la plupart des périphériques de la marque afin d’y apporter des nouvelles fonctions grâce aux touches supplémentaires ou de les paramétrer.

Personnalisez votre Razer Basilisk X à votre convenance

Pour cette Razer Basilisk X, vous aurez la possibilité de modifier avec plus de précision vos DPI afin d’avoir la sensibilité parfaite pour améliorer votre style de jeu. Vous aurez également la possibilité de créer des macros pour créer des séries d’actions à l’aide d’un seul clic — pratique sur des MMORPG ou encore des FPS comme Call of Duty.

En ce qui concerne l’autonomie, la Razer Basilisk X possède une batterie capable de restituer près de 450 heures de jeu. C’est une excellente moyenne qui vous permettra de jouer sans vous soucier réellement de votre souris. Enfin, si vous êtes à la recherche de la souris ultime, la Razer Basilisk X pourrait bien faire chavirer votre cœur de gamers d’autant plus qu’elle est en promotion pendant les French Days sur Aliexpress au prix de 35 €.

