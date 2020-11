369 euros, le Poco F2 Pro n’a jamais été aussi bon marché sur Amazon

Lancé à 549 euros, le Poco F2 Pro est disponible à 369 euros sur Amazon en ce moment, il n’a jamais été aussi peu cher sur la plateforme.

Après le Pocophone F1 vint Poco F2 Pro. Le nouveau terminal de la marque sortie de la cuisse de Xiaomi reprend la formule de son aïeul : puissant et avec toutes les technologies essentielles, mais à un prix contenu… surtout en cette période de Black Friday. Amazon le propose à 369 euros (en version 6 Go / 128 Go) au lieu de 549 euros. Il n’a jamais été aussi bon marché chez le ecommerçant, expédié et vendu par ses soins.

Le Poco F2 Pro en détail

Le Poco F2 Pro intègre une excellente dalle AMOLED de 6,67 pouces FHD+ avec un capteur d’empreinte sous l’écran soit dit en passant. Ce dernier a le mérite d’être totalement immaculé, pas d’encoche, pas de poinçon, car Poco a fait le choix de d’intégrer la caméra avant dans un mécanisme « pop-up ». On regrettera en revanche l’absence d’un haut de rafraîchissement, l’écran reste à 60 Hz.

Le téléphone intègre le processeur le plus puissant du monde Android ou presque : le Snapdragon 865 en l’occurrence. Sur cette version, il est accompagné par 6 Go de RAM et 128 Go pour le stockage. Cela conviendra à tous les usages, y compris les jeux gourmands. Et il se comportera à merveille pour tout le reste.

Le module photo se compose de quatre capteurs, dont un principal 64 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, un macro de 5 MP, le quatrième est plus anecdotique : 2 MP pour la profondeur de champ. L’ensemble est satisfaisant, mais il ne rivalise pas avec les ténors du marché sur ce point. Enfin, la batterie de 4 700 mAh permettra de tenir une journée sans souci, et la recharge rapide est présente : 30W.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Poco F2 Pro.