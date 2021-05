Pour 66€, vous ne résisterez pas au Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Pour les French Days 2021, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est en promotion sur Aliexpress du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 à l'aide de ce code...

Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C viendra améliorer la qualité de l’air afin d’avoir un environnement sain. © Xiaomi

Suite à la conjoncture dans laquelle nous vivons, avoir un environnement sain est très important. Il faut effectuer les bons gestes et notamment aérer sa maison ou son local le plus possible. Cependant, ces petites actions ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C viendra en complément afin d’aspirer, filtrer et propulser un air de qualité dans l’ensemble de votre foyer. Il serait dommage de s’en priver surtout qu’avec son filtre HEPA, les particules fines, les pollens ainsi que les bactéries 99 et les virus ne lui résisteront pas. D’ailleurs, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est en promotion du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 pendant les French Days ! L’occasion d’acquérir ce purificateur sur AliExpress au prix de 66 € au lieu de 168 € à l’aide du code AEFD2106 et du coupon disponible sur la page de vente du Mi Air Purifier 3C.

Filtration au max

Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est capable d’aspirer près de 320 mètres cubes d’air à l’heure tout en filtrant simultanément ce dernier. L’air passera au travers de trois modèles de filtre :

un premier filtre pour retenir les particules fines (et les plus grosses), les cheveux et les poils des animaux ;

un second filtre à base de charbon qui viendra absorber le formaldéhyde de l’air, les odeurs ainsi que les gaz présents dans la pièce ;

un troisième qui est un filtre HEPA afin de retenir les bactéries, les virus, les pollens.

Attention, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C n’est pas capable de filtrer le COVID-19, du moins la marque n’a rien précisé à ce sujet

De jour comme de nuit, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C travaillera pour vous et votre bien-être

Le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est capable de se gérer automatiquement à l’aide de ses capteurs. Selon l’intervalle de contrôle, le Mi Purifier 3C analysera l’air qui se trouve dans votre pièce et selon les taux déterminés par le constructeur, le purificateur se mettre en route. Il pourra également intervenir silencieusement la nuit à l’aide d’un mode nuit qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Lorsque le programme nuit est activé, le Mi Air Purifier 3C fera au maximum 31 décibels.

Comme nous l’avons dit précédemment, le Xiaomi Mi Air Purifier 3C est capable d’analyser de son propre chef l’air ambiant de votre maison. Bien que certaines informations sont inscrites sur la face avant du purificateur d’air, vous aurez la possibilité de suivre ces dernières plus en détail au sein même de l’application dédiée. Cette dernière est disponible sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store.

En bref, un assistant qui viendra vous accompagner afin d’avoir un environnement le plus sain possible. Grâce à ses diverses technologies et ses capacités de filtrations, les bactéries, les virus ainsi que les gaz dus à la pollution n’auront qu’à bien se tenir. En attendant, vous pouvez retrouver le Mi Air Purifier 3C durant les French Days sur AliExpress au prix de 66 € au lieu de 168 € à l’aide du code AEFD2106 et du coupon disponible sur la page de vente du Mi Air Purifier 3C.

