Pour lire au soleil, le Kindle Paperwhite coûte 40 euros de moins

Amazon et Boulanger proposent aujourd’hui une réduction de 40 euros sur le Kindle Paperwhite, il est disponible à 89 euros au lieu de 129.

Le Kindle Paperwhite est la liseuse de milieu de gamme d’Amazon, elle dispose notamment d’un écran mieux défini et de la résistance à l’eau. Cela en fait une liseuse de choix à l’approche de la saison estivale durant laquelle on passe plus souvent du temps au bord de l’eau. Vous pouvez la retrouver aujourd’hui à 89 euros au lieu au lieu de 129 sur Amazon et Boulanger. Il s’agit de la version 8 Go avec « offres spéciales », c’est-à-dire des publicités. Publicités que vous pouvez supprimer moyennant 10 euros supplémentaires. Sachez que les autres modèles profitent également de réduction.

Le Kindle Paperwhite en détail

Comme nous le disions en introduction, ce Kindle Paperwhite se distingue du modèle d’entrée de gamme sur deux points principaux. L’écran d’abord, avec une diagonale de 6 pouces et une résolution de 300 ppp pour un effet « papier » plus prononcé que sur le Kindle de base culminant à 167 ppp. Deuxième point, la résistance à l’eau avec une certification IPX8. Cela signifie que la liseuse ne craindra pas l’eau, vous pourrez donc la manipuler dans votre piscine, votre baignoire, ou à la plage en toute tranquillité et elle sortira indemne en cas de chute (veillez à ne pas la plonger dans l’eau délibérément toutefois). Enfin cet écran est également rétroéclairé par 5 LED au lieu de 4 pour un éclairage plus uniforme la nuit.

Le Paperwhite est disponible en deux capacités de stockage, 8 ou 32 Go, c’est la première version qui est proposée à 89 euros en ce moment. Ce modèle se connecte en Wi-Fi, et si vous souhaitez pouvoir télécharger des livres en déplacements il existe aussi une version avec une connexion cellulaire. Cette dernière nous semble toutefois assez peu intéressante, dans la mesure où il est désormais très simple d’activer le partage de connexion depuis son smartphone en cas de besoin urgent de télécharger un livre. Écran e-ink oblige, le Kindle consomme peu offre donc une autonomie allant jusqu’à 6 semaines selon Amazon. Les gros lecteurs feront moins, mais à l’usage il est rare d’avoir besoin de recharger son Kindle plus d’une fois par semaine.

Rappelons enfin que le Kindle mesure 167 mm x 116 mm x 8,18 mm pour un poids de 182 grammes, un peu près autant qu’un smartphone donc et guère plus qu’un livre classique. C’est suffisamment léger pour pouvoir lire sans que cela fatigue trop les bras. Bref, une offre sympathique à l’approche de l’été et les vacances propices à la lecture, sans oublier que l’on va encore être amené à passer beaucoup de temps à la maison ces prochaines semaines.