Amazon Prime Day : fortes réduction sur les aspirateurs robots ECOVACS DEEBOT !

A l’occasion du Prime Day d’Amazon, ECOVACS propose une nouvelle fois de très fortes réductions sur ses aspirateurs robot ! Attention, offres réservées aux membres Amazon Prime.

ECOVACS Deebot 605

Ce Robot Aspirateur Laveur 2 en 1 est livré avec un réservoir d’eau interchangeable de 0.3L, pour passer facilement du mode aspiration au mode lavage à l’eau. Il est équipé d’un système de navigation intelligent pour reconnait votre maison et passer partout là où il faut. Vous pouvez également le contrôler facilement avec l’appli ECOVACS HOME ou Alexa, mais aussi démarrer, planifier, stopper un nettoyage et surveiller son statut simplement via l’appli ou à la voix. Son prix est de 159 euros.

Ecovacs DEEBOT U2 Pro

Le nouveau Ecovacs DEEBOT U2 Pro est spécialement conçu pour les personnes ayant un animal de compagnie à poils ! Aspirateur et laveur, ce modèle offre 3 puissances d’aspiration (Eco, Max, Max +), un bac à poussière de 800ml et une autonomie jusqu’à 150min. Il est livré avec un kit d’accessoires spécial animaux. Notez également que ce robot peut être contrôler par Alexa via son application. Son prix est de 209 euros !

ECOVACS OZMO920

Un peu plus onéreux, le modèle ECOVACS OZMO920 est aussi un robot aspirateur laveur 2-en-1 qui embarque la Technologie Laser Smart Navi 3.0. Cela permet à l’aspirateur de naviguer efficacement dans votre maison, de cartographier vos étages et d’envoyer les plans à votre smartphone grâce à sa technologie laser. Vous pouvez sélectionner des zones spécifiques à nettoyer ou ne pas nettoyer. DEEBOT peut scanner et enregistrer jusqu’à 3 plans, ce qui est parfait pour les maisons à plusieurs étages et les espaces multiples. De plus, ce modèle nettoie efficacement votre maison en aspirant et lavant simultanément grâce notamment à un réservoir d’eau de 240ml, il peut nettoyer la maison intégralement. Avec ses roues améliorées, le DEEBOT OZMO 920 peut facilement gravir les obstacles tels que les seuils de portes jusqu’à 20mm. La brosse flottante 2.0 avec sa nouvelle suspension et ses poils courts et longs peut soulever la poussière dans des rainures jusqu’à 4mm de profondeur. Enfin, ce dernier est équipé d’une batterie à plus longue durée permet un nettoyage jusqu’à 110 minutes. Il peut aussi être commandé par Amazon Alexa ou Google Assistant via l’application intelligente ECOVACS Home qui offre des fonctionnalités telles que le contrôle en direct, la programmation, le choix du mode de nettoyage, etc. Son prix tombe à 293 euros.

ECOVACS DEEBOT OZMO905

Grâce à ses technologies innovantes de Navigation Smart Navi 3.0 de lavage OZMO, le DEEBOT scanne votre domicile, crée un plan sur l’application ECOVACS Home et détermine la trajectoire la plus adaptée à votre environnement. En suivant un schéma de nettoyage systématique, DEEBOT balaie, aspire et lave vos sols pour les faire briller. Ce modèle permet notamment une augmentation automatiquement de sa puissance d’aspiration jusqu’à 1,5 fois quand il détecte un tapis. Son autonomie est de 90min. Il propose également une application et une compatibilité Amazon Alexa, Google Assistant. Son prix est de 279 euros !