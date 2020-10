Prime Day : la camera Blink Mini à 27,99 euros

Membre Amazon Prime, le Prime Day commence bien avant le 13 octobre pour vous ! En effet, Amazon propose des offres réservées à ses abonnés Prime (inscription gratuite pour 30 jours) comme la camera Blink Mini à 27,99 euros (au lieu de 39,99 euros) !

La Blink Mini est une caméra de surveillance d’intérieur HD 1080p, qui se branche sur une prise électrique, avec détection de mouvements et système audio bidirectionnel pour surveiller votre maison de jour comme de nuit. Elle propose une configuration en quelques minutes : branchez simplement la caméra, connectez-la au Wi-Fi et ajoutez-la à votre application Blink Home Monitor ! Regardez et écoutez les personnes et animaux de compagnie présents dans votre maison, et parlez avec eux depuis votre smartphone grâce à la fonctionnalité Vidéo en direct et au système audio bidirectionnel de Blink Mini (la fonctionnalité Vidéo en direct n’est pas activée en continu). Il est même possible de jumeler Blink Mini avec un appareil Alexa pour activer la Vidéo en direct, voir des vidéos enregistrées et armer ou désarmer la caméra, par simple commande vocale. Blink Mini inclut une période d’essai gratuit à l’abonnement Blink jusqu’au 31 mars 2021. Rappelons que l’offre n’est valable que pour les membres Amazon Prime (inscription gratuite pour 30 jours).