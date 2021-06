Prime Day : la mini pompe électrique de Xiaomi à prix canon !

La mini pompe électrique de Xiaomi est de retour avec une belle réduction à l'occasion du Prime Day !

@Xiaomi

Comparée à une pompe à air classique, cette petite pompe à air électrique de Xiaomi s’avère très pratique grâce à son format compact et son fonctionnement automatique ! La petite pompe portative dispose d’un petit tuyau qui expulse l’air et est capable de regonfler un pneu de vélo en 3 minutes. Grâce à sa batterie de 2000 mAh, elle peut regonfler 8 pneus de vélo au total et se recharge en moins de 3 heures. Compatible avec plusieurs embouts différents, cette mini pompe peut également regonfler un pneu de voiture en environ 6 minutes. Elle est aussi équipée d’un petit écran LED qui affiche la pression de l’objet regonflé, ainsi que d’un bouton principal de navigation et de commande.

Pour le Prime Day, son prix chute une nouvelle fois à 27 euros au lieu de 49,99 euros !

