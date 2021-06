Prime Day : le système Wi-Fi mesh Amazon eero à partir de 64 euros !

Membre Amazon Prime, le Prime Day a déjà commencé ! En effet, Amazon propose des offres réservées à ses abonnés Prime comme son système Wi-Fi mesh Amazon eero ou l'alarme Ring !

Après une belle promotion sur la Ring Alarm, Amazon enchaine et propose son système Wi-Fi mesh Amazon eero à un prix record !

eero est un petit routeur avec une énorme empreinte sans fil qui livre une connectivité complète de la maison pour tous. Un seul eero couvre jusqu’à 140 m² (jusqu’à 460m² pour le lot de 3 appareils) ou peut être ajouté à n’importe quel système Wi-Fi eero pour étendre la couverture. Bibande 2,4 GHz et 5 GHz, eero propose des vitesses Internet allant jusqu’à 350 Mo/s (quand les 3 sont installés) et 2 ports Ethernet. Il embarque également un processeur quadricœur 700 MHz, 512 Mo de RAM, 4 Go de stockage flash, le Bluetooth LE 5.0 et fonctionne avec Alexa. Ses dimensions sont de 98 x 98 x 60 mm.

La gamme eero en promotion pour Prime Day

Le système Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero est à 64 euros au lieu de 99 euros

Le lot de 3 système Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero est à 181 euros au lieu de 259 euros

Le système Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero Pro est à 101 euros au lieu de 169 euros

Le lot de 3 système Wi-Fi maillé (mesh) Amazon eero Pro est à 305 euros au lieu de 469 euros

Dans “Prime Day”, il y a Prime, cela signifie que la quasi-totalité des promotions proposées pendant l’événement est en effet exclusive aux titulaires de l’abonnement “premium” d’Amazon.

Facturé 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois, il n’est pas toujours intéressant si l’on ne commande que ponctuellement sur Amazon. Mais rassurez-vous, si vous n’êtes pas client Prime et que vous souhaitez tout de même profiter des promotions, il existe une astuce très simple pour le faire sans débourser un centime.

S’abonner à Amazon Prime “gratuitement”

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton “essai de 30 jours”. Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics.

Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

