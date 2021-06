Prime Day : Plus de 150 euros de réduction sur le kit Ring Alarm !

A quelques jours du Prime Day, Amazon propose pour une durée limité, son alarme Ring Alarm à partir de seulement 149 euros, soit une réduction de plus de 150 euros !

© Amazon

Ring Alarm se configure via l’application Ring et fonctionne avec les autres produits de la marque. Pas besoin d’installation professionnelle ni d’engagement à long terme, le système de sécurité Ring Alarm se met en place sans avoir à percer un mur : tout ce dont vous avez besoin pour le lancer est inclus dans la boîte.

Il suffit en effet de connecter la Base via Wi-Fi ou Ethernet, d’installer le(s) Capteur(s) de contact sur les portes et/ou fenêtres de votre choix, et de placer le(s) Détecteur(s) de mouvement. Les utilisateurs peuvent personnaliser les notifications en temps réel sur leur smartphone ou leur tablette lorsque quelqu’un entre dans une pièce, ouvre une fenêtre ou déclenche manuellement la sirène à partir du Pavé Numérique. Avec trois modes de sécurité différents, Ring Alarm peut être armé et désarmé à l’aide du Pavé Numérique ou via l’application Ring.

Ring Alarm est conçu pour fonctionner de manière indépendante, pour toute personne souhaitant ajouter à son domicile un système d’alarme facile à installer et sans engagement. Et pour un niveau de sécurité renforcé, ajoutez et configurez dans l’application Ring le système de sécurité Ring Alarm, les sonnettes connectées Ring Video Doorbells et les caméras Ring Security Cameras : lorsque Ring Alarm retentit, le système déclenche automatiquement l’enregistrement de toutes les caméras Ring, même si elles ne détectent pas de mouvement. Ring Alarm est également compatible avec Alexa ; les utilisateurs peuvent ainsi armer, désarmer et vérifier l’état de leur Alarm par de simples commandes vocales. Enfin, on notera que le système peut aussi être associé à un service de surveillance assistée et de connectivité cellulaire pour 10 €/mois (en option).

Profiter de l’offre chez Amazon

Le kit Ring Alarm proposé à 149 euros et valable pour 5 pièces comprend :

une base

un pavé numérique

un capteur de contact

un détecteur de mouvements

un amplificateur de portée

une Ring Indoor Cam

Les kit pour 7 et même 10 pièces sont disponible avec une réduction plus importante, pour un prix final de 179 euros et 229 euros.

Dans “Prime Day”, il y a Prime, cela signifie que la quasi-totalité des promotions proposées pendant l’événement est en effet exclusive aux titulaires de l’abonnement “premium” d’Amazon.

Facturé 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois, il n’est pas toujours intéressant si l’on ne commande que ponctuellement sur Amazon. Mais rassurez-vous, si vous n’êtes pas client Prime et que vous souhaitez tout de même profiter des promotions, il existe une astuce très simple pour le faire sans débourser un centime.

S’abonner à Amazon Prime “gratuitement”

L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton “essai de 30 jours”. Si vous avez déjà un compte Amazon, cela se fait en 2 clics.

Choisir l’abonnement annuel ou mensuel ne change rien, mais si vous optez pour l’option mensuelle, ça limitera les frais si vous oubliez de vous désabonner. Sachez en revanche que si vous pensez éventuellement rester abonner plus longtemps, l’option annuelle est plus intéressante financièrement puisque cela correspond à quatre euros par mois pour l’abonnement.

S’abonner à Amazon Prime pour profiter du Prime Day

Maintenant que vous avez souscrit à l’offre, vous pouvez directement vous désabonner, les 30 jours d’essai sont de toute façon acquis. Pour se désabonner, il faut commencer par se rendre dans la rubrique d’aide puis “service client” en page. Sélectionnez ensuite le bouton “Amazon Prime”. Dans le coin droit de la page qui s’ouvre, vous trouverez un onglet “abonnement” dans lequel se trouve un bouton “mettre fin à mon abonnement”. Cliquez dessus.

Il faudra maintenant esquiver quelques “Dark Pattern” en cliquant sur les différents boutons qui prennent par les sentiments pour vous garder abonner jusqu’au moment où arrive le dernier “annuler et perdre mes avantages”. Cliquez dessus et voilà, vous êtes maintenant désabonné. Vous remarquerez cependant désormais que votre période d’essai est toujours active. Vous pouvez profiter de tous les avantages d’Amazon Prime jusqu’à la fin de la période et donc de Prime Day.