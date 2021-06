Prime Day : Profitez de 4 mois gratuits à Amazon Music Unlimited !

Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités avec plus de 70 millions de titres à écouter partout . Ce service fournit un accès aux derniers albums, et a ceux de légende ainsi qu’à un vaste choix de playlists et de radios. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer leur musique ou la télécharger pour une écoute hors-ligne. On notera également qu’il n’y a aucune publicité pour écouter votre musique sans interruption et profiter d’un son de haute qualité.

Offre valable du 1 juin 2021 jusqu’au 22 juin 2021 inclus. Offre réservée aux nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine. L’offre de 4 mois gratuits s’applique exclusivement à l’abonnement Amazon Music Unlimited – Offre Individuelle Mensuelle. A la fin des 4 mois d’essai gratuit, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 9,99 € par mois. L’abonnement peut être annulé à tout moment. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client. Les produits digitaux et services sont régis par conditions d’utilisation et de vente d’Amazon Digital UK Limited. Amazon peut en restreindre l’accès depuis d’autres pays que la France métropolitaine. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Les conditions suivantes s’appliquent : a. L’offre ne peut être utilisée que pour une nouvelle souscription à un abonnement Amazon Music Unlimited – Offre Individuelle Mensuelle (9,99€ par mois). Sont ainsi exclus les membres ayant déjà souscrit un abonnement Amazon Music Unlimited (qu’ils aient été en période d’essai gratuite ou en offre payante) ainsi que les membres bénéficiant actuellement d’un abonnement Amazon Music Unlimited (qu’ils soient en période d’essai gratuite ou non). b. Tout montant restant et inutilisé en cas d’annulation de l’abonnement Amazon Music Unlimited sera perdu. c. L’offre est non cessible et ne peut être revendue, ni donner lieu à un versement d’espèces.Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. Si vous ne respectez pas l’une des conditions de l’offre, votre participation à l’offre ne sera pas valable et sera donc rejetée.

Amazon Prime Day revient les 21 et 22 juin prochains

L’événement le plus attendu chez Amazon revient en juin avec deux jours d’économies sur plus de 2 millions d’offres ! Prime Day 2021 proposera des offres incontournables de grandes marques et plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon dans le monde entier.

Comme à chaque édition, ces promotions sont réservées aux clients d’Amazon Prime. Il faudra donc être abonné au service pour en profiter… ou s’abonner pour l’occasion pour avoir accès aux offres, c’est immédiat. Pas besoin d’être abonné depuis un certain temps. Vous voulez faire de bonnes affaires, mais vous n’avez pas envie de payer pour Prime ? Il y a une astuce pour profiter des offres sans débourser un centime pour l’abonnement. L’astuce tient dans le fait qu’Amazon propose un mois d’abonnement gratuit aux nouveaux clients Prime pour tester le service. Vous pouvez donc vous abonner dès maintenant, profiter gratuitement des avantages d’Amazon Prime et de Prime Day qui aura lieu pendant ces 30 jours, puis de résilier l’abonnement. Pour vous abonner, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur la page d’abonnement et de vous inscrire en passant par le bouton “essai de 30 jours”.

