Profitez de 50% de réduction sur l’Amazfit Bip S pendant quelques heures

Et si vous craquiez pour l’Amazfit Bip S ? La montre connectée est en promotion à l'aide d'un code sur AliExpress pendant quelques heures seulement, l’occasion de pouvoir suivre ses activités sportives en détail.

© Amazfit

Bien que l’été s’est installé dans plusieurs régions de France, ne plus faire du sport à cause des fortes chaleurs n’est pas une excuse. Une fois que le soleil se couche — ou très tôt le matin, armez-vous de votre futur Amazfit Bip S afin de décrasser votre corps après une journée à procrastiner devant votre ventilateur et la nouvelle saison de Lucifer. Vous ne pourrez pas résister à son design et à ses fonctionnalités d’autant plus que l’Amazfit est actuellement en promotion chez AliExpress au prix de 37 € à l’aide du code nzbips22 (-22 €).

L’Amazfit Bip S est l’assistante parfaite pour le sport

L’Amazfit Bip S sera la montre connectée qui changera votre façon de pratiquer du sport. Alors qu’avant vous vous basiez sur votre ressenti, la montre connectée de chez Amazfit viendra vous assister afin de vous retranscrire en temps réel vos données corporelles. À l’aide de ses différents capteurs, la Bip S pourra vous indiquer votre fréquence cardiaque ainsi que d’autres données pour optimiser vos séances.

Au niveau des sports installés, vous aurez notamment le choix avec des activités en extérieur et en intérieur. Chaque activité présente transmet des données bien spécifiques sur la montre et sur l’application. D’ailleurs, cette dernière est disponible gratuitement sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store. Vous pourrez lier les différentes applications ensemble pour avoir un suivi optimal de votre journée, comme par exemple l’application de l’Amazfit Bip S avec l’application Santé de l’iPhone.

Un design minimaliste, mais qui fonctionne

Outre des fonctionnalités dédiées pour le sport, il ne faut pas oublier que l’Amazfit Bip S pourra également vous suivre au travail, ou devant un bon film. Son design carré est très bien réussi et n’alourdit pas le poignet. Son bracelet en silicone est très confortable. Ce type de bracelet vous permettra de la faire suivre à une pool party sans craindre qu’elle ne se mouille d’autant plus qu’elle est capable d’aller sous l’eau jusqu’à 50 mètres sous l’eau.

D’ailleurs, vous pourrez compter sur une batterie de 200 mAh. Cette dernière vous permettra de tenir près de 90 jours sans recharger la montre connectée de chez Amazfit. Un résultat qui est sensationnel et ne manquera pas de plaire aux têtes en l’air. Vous pourrez vivre littéralement avec l’Amazfit Bip S. Alors, qu’attendez-vous pour franchir le premier pas ? Retrouvez la Bip S sur le site d’AliExpress au prix de 37 € grâce du code nzbips22 (-22 €).

