[Bon Plan] Profitez de 25% de réduction sur l’abonnement Playstation Plus 1 an !

Pour rappel, l’abonnement PlayStation Plus vous donne accès aux fonctionnalités multijoueur en ligne de vos titres, mais pas que ! PlayStation Plus vous confère en réalité de nombreux autres avantages, dont un paquet de jeux gratuits, des réductions à gogo, 100 Go de stockage dans le Cloud, et bien d’autres fonctions…

Des titres gratuits chaque mois

Chaque mois, l’abonnement à PlayStation Plus vous donne accès à certains titres de manière totalement gratuite. Par jeu gratuit, nous ne parlons pas de simples mini-jeux, mais bien de véritables titres vendus à prix fort sur le store. En février 2020, par exemple, l’abonnement à PlayStation Plus vous donnait droit à la collection Bioshock (Bioshock, Bioshock 2 Bioshock Infinite) ainsi qu’aux Sims 4 et à Firewall Zero. En mars 2020, PlayStation Plus vous offre Shadow Of The Colossus et Sonic Forces, soit l’équivalent de 54,98 euros de jeux gratuits ! C’est donc l’occasion de faire d’importantes économies, et être largement gagnant compte tenu du prix de l’abonnement. ces jeux sont gratuits tant que le joueur est abonné à PS+. S’il est en cours de jeu, et qu’il ne renouvelle pas le jeu, ce dernier deviendra payant. Notez tout de même que ces jeux sont gratuits tant que vous restez abonné à PlayStation Plus, et redeviendront payants si vous ne l’êtes plus.

Des réductions sur les jeux

Les joueurs PlayStation Plus peuvent profiter chaque mois de remises exclusives et très intéressantes sur de nombreux titres vendus sur le PS Store. Vous retrouverez aussi bien des promotions sur d’anciens titres que des jeux récents. Surtout, avec l’abonnement PlayStation Plus, vous n’aurez plus jamais à payer vos jeux le prix fort.

100 Go offerts sur le Cloud pour synchroniser ses sauvegardes

Avec l’abonnement à PlayStation Plus, finis la mauvaise surprise de perdre ses sauvegardes et de devoir recommencer un jeu ! Le service synchronise toutes vos sauvegardes directement dans le Cloud, et même les plus gros joueurs risquent d’avoir du mal à le remplir, puisque sa capacité de stockage s’élève à 100 Go !

Partagez vos jeux !

L’abonnement PlayStation Plus vous permet également de partager vos titres avec vos amis. Vous voulez qu’un de vos amis puisse essayer votre tout nouveau jeu ? Le Jeu en partage vous permet de donner le contrôle à un ami du PSN, où qu’il se trouve dans le monde. Vous pouvez aussi partager un moment en multijoueur local avec lui-même s’il ne possède pas le jeu en question.