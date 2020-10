[Bon Plan] Profitez de 4 mois à 0,99 euros sur Amazon Music Unlimited !

A l’occasion des Prime Days en octobre prochain, les membres éligibles Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de 4 mois pour seulement 0,99 euros. Une offre intéressante, car le service concurrent de Spotify ou Apple Music, offre plus de 60 millions de titres, les playlists, radios, une app web et mobile ou encore un mode offline.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités avec plus de 60 millions de titres à écouter partout. Ce service fournit un accès aux derniers albums, et a ceux de légende ainsi qu’à un vaste choix de playlists et de radios. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer leur musique ou la télécharger pour une écoute hors-ligne.

Avec Alexa, les clients Amazon Music Unlimited peuvent contrôler leur musique directement à la voix. Demandez simplement à Alexa de vous jouer n’importe quel chanson ou artiste. Si vous ne savez pas quoi écouter et êtes à court d’idées, alors demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure piste correspondant à votre humeur, à l’instant, ou encore à un style ou une période musicale particulière!

Conditions

L’offre de 4 mois d’abonnement pour 0,99 € à Amazon Music Unlimited – Offre Individuelle Mensuelle est valable jusqu’au 14 octobre 2020 à 23h59. L’offre est réservée aux membres Amazon Prime résidant en France métropolitaine et qui souscrivent pour la première fois à un abonnement Amazon Music Unlimited. L’offre s’applique uniquement à Amazon Music Unlimited – Offre Individuelle Mensuelle. Sont exclus de l’offre les clients qui sont actuellement en période d’essai gratuit à Amazon Music Unlimited, qui sont actuellement des clients payants à Amazon Music Unlimited, ou qui étaient auparavant des clients en période d’essai gratuit ou payants à Amazon Music Unlimited. En cas de souscription à l’offre, vous serez prélevé de 0,99€ pour les 4 premiers mois. A la fin des 4 mois, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 9,99 € par mois. L’abonnement peut être annulé à tout moment. Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours. Cette offre concerne les contenus et services numériques proposés par Amazon Digital UK Limited et est soumise aux conditions générales d’utilisation d’Amazon Music. Amazon peut en restreindre l’accès depuis d’autres pays que la France métropolitaine. L’offre n’est valable qu’une seule fois par client et compte client. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. L’offre est non transférable et ne peut donner lieu à un versement d’espèces. Si vous ne respectez pas l’une des conditions de l’offre, votre participation à l’offre ne sera pas valable et sera donc rejetée.