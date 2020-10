[Bon Plan] L’aspirateur-balai Dreame V10 tombe à 161 euros !

eBay propose aujourd’hui le nouveau aspirateur-balai Dreame V10 à 161 euros avec le code PFRBOOST20 ! Attention offre limitée, livraison rapide.

Code promo : PFRBOOST20

Le Dreame V10 est multifonctionnel et satisfera les plus maniaques. Il nettoie les sols, les lits, les voitures… et mêmes les claviers. L’appareil est livré avec 5 outils de nettoyage pour s’attaquer à tout type de sol : une brosse-rouleau principale souple, une brosse nettoyante anti-acariens, une brosse à épousseter 2 en 1, un embout suceur 2 en 1 plat passe partout et un tube extensible. Le tout facilement rangeable dans un dock de chargement mural.

Un aspirateur-balai puissant

L’aspirateur embarque un moteur basé sur la troisième génération des moteurs brushless à haute vitesse de 100000 rpm Space 3.0 Turbo, optimisé pour plus d’efficacité, avec une puissance est de 450W, qui assure une puissance d’aspiration totale de 140AW et 22000Pa.

Même si la puissance a été augmentée, cela n’a pas eu de répercussions sur l’autonomie, qui va jusqu’à 60 minutes, et s’offre même 25% d’autonomie en plus en mode «Strong». Le Dreame V10 bénéficie aussi du système de refroidissement SMART COOL 3.0 qui est spécialement conçu pour optimiser les performances du moteur et de la batterie.

L’aspirateur balai Dreame V10 dispose, pour la première fois d’un nouveau système de réduction et absorption du bruit nommé Gedebao. Il s’agit d’une mousse spécialement conçue pour réduire les bruits d’aspiration de l’aspirateur. Enfin, le Dreame V10 utilise un système de filtration cyclonique HEPA qui peut capturer les poussières et les allergènes jusqu’au 99,9%.

