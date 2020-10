Immanquable : les écouteurs Sony WF-1000XM3 sont à 134,99 euros !

A ce jour, les Sony WF-1000X Mark III sont sans aucun doute les meilleurs écouteurs True Wireless sur le marché. Ils ont tout, à savoir une excellente qualité sonore, une réduction de bruit efficace et une bonne autonomie, le tout dans un design des plus réussis et discrets.



Alors oui, ce ne sont pas les plus accessibles (ce ne sont pas les plus chers non plus) et il y a quelques défauts mais les plus nomades audiophiles d’entre vous à la recherche d’écouteurs True Wireless en auront pour leur argent.