B&You : un forfaits mobile avec 80 Go avec 15Go de roaming à 14,99 euros par mois sans limitation de durée !

B&You propose jusqu’au 1er novembre, son forfait de 80 Go avec 15Go de roaming à 14,99 euros par mois sans limitation de durée !

Pour 14,99 euros vous aurez droit aux appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Appels et SMS depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine/Europe/DOM. 80 Go en France métropolitaine dont 15 Go utilisables en Europe/DOM, et 3 mois d’abonnement à Spotify Premium.

A noter que pour 4 euros de plus, soit 19,99 euros/mois, vous pouvez bénéficier d’une enveloppe data de 100Go et de 15 Go en roaming Europe/DOM.