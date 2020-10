[Bon Plan] 90 euros de réduction sur le HONOR MagicBook 14 qui tombe à 511 euros !

Belle promotion sur le HONOR MagicBook 14 qui passe de 599 euros à 511 euros avec le code de réduction AGEEK7 ! Offre valable jusqu’au 31 octobre.

Code promo : AGEEK7

Le MagicBook 14 de Honor ne pèse que 1,38 kg et ne mesure que 15,9 mm d’épaisseur à son point le plus épais, vous offrant à la fois une ultra-portabilité et des performances inégalées lors de vos déplacements. Les bordures ultra fines de 4,8 mm de ce laptop encadrent un écran de 14 pouces et d’une résolution de 1080p, entièrement plastifié pour réduire la réflexion de la lumière sur le panneau LCD, créant des images immersives et réalistes même sous la lumière directe du soleil. L’écran certifié TÜV Rheinland réduit la lumière bleue excessive pour une lecture plus sûre et plus confortable.

Le MagicBook 14 embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 8Go de RAM DDR4 Dual Channel et une carte graphique AMD Radeon Vega 8, sans oublier son SSD de 256Go. Alimenté par une puissante batterie à haute densité d’énergie de 56 Wh, il vous offre jusqu’à 10 heures de productivité sans arrêt, sans chargement.

Ce laptop possède un port USB-C capable de fournir de l’énergie dans les deux sens pour qu’il puisse être chargé ou charger un autre appareil. Parce que le MagicBook 14 est livré avec un chargeur rapide de 65W, vous pouvez obtenir jusqu’à 46% de charge en seulement une demi-heure.

Enfin, grâce au HONOR Magic-link 2.0, vous pouvez effectuer une collaboration croisée entre votre smartphone HONOR et votre MagicBook 14 d’un simple toucher. Magic-link 2.0 vous permet de partager l’écran et les fichiers de votre smartphone sur le laptop, vous permettant de les modifier avec le même clavier et la même souris.