[Bon Plan] Microsoft 365 Famille (jusqu’à 6 utilisateurs) pour 49,99 euros

Amazon propose aujourd’hui Microsoft 365 version Famille pour seulement 49,99 euros au lieu de 99 euros pendant 1 an.

Cette version de Microsoft 365 (ex Office 365) vous permet de partager la suite logicielle avec votre famille ou vos amis, jusqu’à six personnes, chaque personne bénéficiera d’un compte et accès séparé. Cette suite bureautique Office comprenant Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access et Publisher, et inclut de nouvelles fonctionnalités tous les mois. On retrouve également 1 To de stockage en ligne OneDrive par personne (soit jusqu’à 6 To) pour sauvegarder automatiquement vos photos et vos dossiers. Microsoft 365 fonctionne sous Windows, Mac, iOS et Android. L’abonnement est valable pendant un an sans renouvellement automatique.