[Soldes] Le OnePlus 7T (128 + 8 Go) tombe à 325 euros

Le OnePlus 7T est en promotion chez Gearbest dans sa version Globale en 128 + 8 Go pour seulement 325 euros avec le code N5E910D2DFD53000 ! Attention stock limité.

Le OnePlus 7T propose une diagonale de 6,55 pouces (contre 6,41 pouces sur le 7) avec une définition Full HD+ HDR10+ et l’arrivée d’un taux de rafraîchissement de 90Hz. C’est également une nouvelle génération de dalle et cela permet de réduire près de 40% des lumières bleues. La petite encoche est également plus petite (31% par rapport à celle du 7) et à noter que la dalle vient toujours de Samsung.

Comme c’était le cas sur le OnePlus 7 Pro, il y a un retour haptique au niveau de l’écran (on parle bien d’un retour haptique et non d’un moteur haptique). On oublie désormais le rendu miroir et on retrouve ainsi un dos en verre dépoli comme sur le OnePlus 7 Pro. Deux versions seront disponibles, Glacier Blue et Frosted Silver.

Pour le bloc photo arrière, on va faire simple, c’est le même que celui du OnePlus 7 Pro à la différence que le téléphoto n’est plus qu’un zoom optique 2x et non 3x. Le OnePlus 7T signe l’arrivée d’un mode vidéo Ultra Stabilisation en 1080p (similaire à ce qu’on trouve sur les Samsung Galaxy S10). Il y a bien évidemment eu des petits changements logiciels comme une meilleure gestion du HDR et un mode Macro avec une mise au point minimum à 2,5cm.

Sous le capot, on trouve maintenant un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, 128Go de mémoire interne en UFS 3.0, 8Go de RAM, une batterie de 3800mAh et la nouvelle recharge rapide Warp Charge 30T (18% plus rapide que le Warp Charge 30 du OnePlus 7 Pro) qui permet de recharger le OnePlus 7T de 0% à 100% en seulement 60 minutes. Les haut-parleurs sont stéréos et il y a bien évidemment le support du Dolby Atmos. Et enfin, le OnePlus 7T sera livré avec Oxygen OS 10 sous Android 10 avec quelques petites nouveautés comme la présence désormais de Google Feed dans le Shelf ou encore de nouvelles animations pour plus de fluidité dans l’expérience utilisateur.