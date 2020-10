[Bon Plan] Le Pack de démarrage LEGO Super Mario est à 37 euros !

Amazon propose actuellement le Pack de démarrage LEGO Super Mario au prix de 37 euros au lieu de 59,99 euros, soit une belle économie pour commencer à construire vos propre niveau de Super Mario en LEGO.

LEGO Super Mario est une gamme qui comprend une figurine interactive LEGO Mario. À l’aide de cette figurine, vous devez collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en briques LEGO. Cette gamme offre une expérience du monde de Super Mario comme vous ne l’avez jamais connue auparavant ! Super Mario prend vie dans le monde physique LEGO.

Le Pack de démarrage qui est aujourd’hui en promotion, est nécessaire pour pouvoir jouer avec les autres produits, car il est le seul à contenir la figurine interactive LEGO Mario qui collecte des pièces dans les différents niveaux du jeu, créés grâce aux briques LEGO. La gamme de jeu LEGO Super Mario apporte de la nouveauté et de l’interactivité à l’expérience traditionnelle de construction en briques LEGO.

Le pack de démarrage comprend également 7 briques d’action pour interagir de différentes façons avec le personnage LEGO Mario, et vous permettra d’affronter le Goomba et Bowser Jr. Il se compose de 231 pièces, peut être réorganisé et combiné avec les ensembles des extension LEGO Super Mario, pour créer des niveaux et des jeux plus complexes.