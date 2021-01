[Bon Plan] Le réveil connecté Lenovo Smart Clock à 44,99 euros

Le réveil intelligent de Lenovo, équipé d’un écran tactile de 4 pouce et de l’assistant Google est proposé à 44,99 euros chez Boulanger. Profitez-en !

Le réveil Lenovo Smart Clock est un appareil connecté intelligent doté d’un écran tactile de 4 pouces et avec Google Assistant qui prend en charge les commandes vocales et tactiles. Grâce à lui, vous pouvez programmer tous types d’alarmes et de rappels, mais aussi commander les appareils domestiques connectés, lancez vos playlists grâce à son haut-parleur de 6W, etc. Fonctionnant en multiroom, il lui suffit de recevoir une commande vocale pour écouter vos programmes favoris depuis un autre appareil.

Avec son design épuré et compact, et son revêtement en tissu, le Lenovo Smart Clock se fond dans le décor de votre intérieur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il affiche l’heure et un fond ambiant de votre choix. Vous pouvez également éteindre le micro de l’appareil, si vous ne souhaitez pas être écouté. Le matin, le réveil intelligent de Lenovo augmente sa luminosité au fur et à mesure pour vous réveiller en douceur. Il vous suffit de programmer votre routine du matin pour ainsi pouvoir recevoir des informations sur la circulation locale, la météo, le sport et les actualités.

À l’inverse, le soir, le Smart Clock diminue automatiquement l’intensité des lumières et baisse l’intensité de l’éclairage de son écran pour devenir quasiment imperceptible. Il suffit d’ailleurs de prononcer : « OK Google, bonne nuit ».