Prime Day : le système Wi-Fi mesh Amazon eero (3 appareils) à seulement 167 euros !

Membre Amazon Prime, le Prime Day commence bien avant le 13 octobre pour vous ! En effet, Amazon propose des offres réservées à ses abonnés Prime (inscription gratuite pour 30 jours) comme son système Wi-Fi mesh Amazon eero à 167,40 euros le lot de 3 appareils (au lieu de 279 euros) !

Après une belle promotion sur la Ring Alarm, Amazon enchaine et propose son système Wi-Fi mesh Amazon eero à un prix record ! eero est le petit routeur avec une énorme empreinte sans fil qui livre une connectivité complète de la maison pour tous. Un seul eero couvre jusqu’à 140 m² (jusqu’à 460m² pour le lot de 3 appareils) ou peut être ajouté à n’importe quel système Wi-Fi eero pour étendre la couverture. Bibande 2,4 GHz et 5 GHz, eero propose des vitesses Internet allant jusqu’à 350 Mo/s (quand les 3 sont installés) et 2 ports Ethernet. Il emabrque également un processeur quadricœur 700 MHz, 512 Mo de RAM, 4 Go de stockage flash, le Bluetooth LE 5.0 et fonctionne avec Alexa. Ses dimensions sont de 98 x 98 x 60 mm. Rappelons que l’offre n’est valable que pour les membres Amazon Prime (inscription gratuite pour 30 jours).