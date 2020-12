[Black Friday] La trottinette électrique Xiaomi 1S est à 329 euros

La trottinette électrique 1S de Xiaomi se place entre la M365 et la M365 Pro. Elle est aujourd’hui en promotion chez Cdiscount pour le Black Friday au prix de 329,99 euros.

La nouvelle trottinette électrique 1S de Xiaomi remplace t-elle la fameuse Mijia M365 ou la M365 Pro ? Difficile à dire, car ce nouveau modèle du constructeur chinois semble prendre les éléments intéressants de chacun des deux précédents modèles !

Pliable avec un poids de 12,5Kg, cette Mijia 1S dispose d’un châssis similaire d’un point de vue design, mais plus renforcé en aluminium de qualité aéronautique (charge jusqu’à 100 kg). La première vraie différence concerne son moteur d’une puissance nominale de 250W, il peut offrir une puissance maximale de 500W, idéal pour monter des côtes avec une pente de 14%, et une accélération plus rapide jusqu’à 25 km/h. Sur celle-ci on retrouve également un petit écran comme sur le Mijia M365 Pro, qui affiche notamment la vitesse et permet de choisir son mode de conduite (3 possibilités).

A l’avant et à l’arrière, on retrouve de véritables pneus de 8,5 pouces, mais toujours pas d’amortisseurs au rendez-vous, c’est donc ceux-ci qui absorbent en parti les chocs. La 1S dispose également du système antiblocage E-ABS sur la roue avant et un frein à disque mécanique à l’arrière. Côté autonomie, elle offre 30 km grâce à sa batterie de 275 Wh qui se recharge en 5h. Elle dispose toujours du système de gestion des batteries BMS qui surveille l’état de santé de chaque cellule en temps réel, ainsi qu’une d’une gestion améliorée pour la récupération d’énergie.

La Xiaomi 1S est connectée via Bluetooth avec l’app Mi Home permettant notamment quelques réglages. Finalement elle est plus remplaçante de la Mijia M365 que de la Mijia M365 Pro !

