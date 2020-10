[Bon Plan] Le Xiaomi Mi Band 5 à 32,99 euros

Le Xiaomi Mi Band 5 est disponible au prix de 32,99 euros chez eBay dans sa version globale ! Livraison gratuite.

Successeur du très bon Mi Band 4, ce Mi Band 5 embarque comme son prédécesseur un écran AMOLED mais cette fois-ci de 1,2 pouce et sans forcément changer de design. Il est maintenant compatible avec 11 sports, dont le yoga, la corde à sauter ou encore la machine elliptique. Autres nouveauté, en plus du capteur cardiaque, le Mi Band 5 se dote d’un capteur SPO2 qui permet de mesurer le taux de saturation en oxygène (pour le stress par exemple). On retrouve également d’autres fonctionnalités comme la santé féminine ou encore la possibilité de déclencher à distance la caméra de votre smartphone. Enfin, il est équipé d’un chargeur magnétique bien plus simple pour le recharger ! Le Mi Band 5 sera disponible en plusieurs coloris.