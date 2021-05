Promotions sur la mobilité chez Xiaomi, le vélo Mi Smart Electric Folding Bike en forte chute !

Avec le retour des beaux jours Xiaomi propose de nombreuses réductions sur ses trottinettes électriques et vélo électrique du 19 mai au 27 juin !

© Xiaomi

Mi Smart Electric Folding Bike : 779,99€ au lieu de 999,99€

Xiaomi a lancé il y a un an, le Mi Smart Electric Folding Bike en France. Il s’agit d’un vélo électrique plutôt original, qui dispose d’un capteur de couple TMM4 capable de surveiller en temps réel la force exercée sur les pédales afin de proposer différents niveaux d’assistance à la conduite. On y retrouve un moteur sans balais à 250W, un système Shimano 3 vitesses intégré, ainsi qu’une importante batterie Li-ion 18 650 capable d’assurer une autonomie de 45 km sur une seule charge.

Enfin, et c’est sans doute le point qui intéressera le plus les amateurs de vélos de ville : le Mi Smart Electric Folding Bike est bel et bien pliable, en plus d’être hyper léger pour un produit de ce genre avec seulement 14,5 kg sur la balance. Le Mi Smart Electric Folding Bike est disponible aujourd’hui en promotion et éligible à la prime vélo électrique s’élevant jusqu’à 500 euros.

Pour l’achat d’un vélo (VAE), des aides sont disponibles !

La société de gestion des transports franciliens, Île de France Mobilités, propose une aide financière liée à l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf et même d’accessoires de sécurité comme un casque ou un antivol si ceux-ci sont présents sur la même facture que le vélo. Cette aide est de 500 € dans la limite de 50 % maximum du prix d’achat du VAE et des accessoires. Depuis quelques semaines, Île-de-France Mobilités subventionne aussi l’acquisition de vélos cargo classiques ou électriques dans la limite respective de 500 et 600 €. Il existe par ailleurs des aides municipales ou intercommunales.

En Province, des collectivités locales apportent aussi leur pierre à l’édifice. Citons par exemple le département des Bouches-du-Rhône qui propose une aide de 400 € dans la limite de 25 % du prix du vélo. Renseignez-vous bien, car il est fort possible que vous puissiez bénéficier d’une telle incitation financière.

Sachez par ailleurs qu’une nouvelle disposition vient tout juste de rentrer en vigueur : le forfait mobilité durable. Les entreprises pourront rembourser une somme maximale de 400 € par an sans charges sociales à leurs collaborateurs utilisant un moyen de transport durable pour leurs trajets domicile / travail.

Xiaomi 1S : 369,99€ au lieu de 449,99€

Relativement récente, cette trottinette de milieu de gamme ressemble beaucoup à la célèbre M365. Les conceptions sont très similaires, notamment au niveau du châssis en aluminium qui est ici repris. Cela signifie donc que la qualité de fabrication reste la même, robuste et fidèle pour une charge maximale de 100 kg. Pour autant, la flexibilité n’est pas oubliée, puisqu’elle est ici pliable avec un poids de 12,5 kg. Elle est donc particulièrement adaptée si vous avez besoin de l’emmener avec vous dans les transports en commun, par exemple.

Les principales différences avec ses petites sœurs se situent ici au niveau du moteur. La Xiaomi 1S dispose d’un moteur d’une puissance de 150 W, qui peut toutefois monter jusqu’à 500 W dans les montées et les côtes avec une pente maximale de 14 %. Pour ce qui est de l’accélération, on pourra ici plafonner à 25 km/h, largement suffisant pour un usage urbain.

L’autonomie est plutôt correcte avec 30 km, même si cela change en fonction du type de terrain que vous empruntez et de la puissance que vous employez. En tout cas, la trottinette électrique peut se charger en 5 heures. Toutes les informations sont à retrouver sur le petit écran qui est situé sur le guidon de l’engin.

Enfin, la sécurité est assurée par des amortisseurs de qualité, capable d’absorber les petits chocs. Un système antiblocage sur la roue avant et un frein à disque mécanique sont également présents à l’arrière. Plus de réglages sont à découvrir avec l’application Mi Home qui pourra être reliée avec votre trottinette électrique via le Bluetooth.

