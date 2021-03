Puissant et compact, l’iPhone 12 Mini tombe à 809 euros sur Cdiscount

L’iPhone 12 Mini est le modèle le plus compact de la nouvelle gamme des téléphones Apple sortis en fin d’année 2020. Toutefois, il ne fait pas de concession sur la performance et reste un modèle extrêmement intéressant. Il est aujourd’hui en promotion sur Cdiscount, à 809 euros.

Habituellement proposé à 859 euros, l’iPhone 12 Mini, ici dans sa version 128 Go, profite d’une belle réduction à l’occasion des « Journées exceptionnelles Apple » sur Cdiscount. Avec le code promotionnel APPLE50E, vous profitez de 50 euros de remise, ce qui le fait chuter à 809 euros. L’occasion de s’offrir ce smartphone petit format mais ultra performant à moindre coût.

L’iPhone 12 Mini en détail

Tout en reprenant les principales caractéristiques de l’iPhone 12, le modèle 12 Mini embarque un écran plus modeste de 5,4 pouces. Cela lui permet de tenir sans problème dans une main, ce qui a ses avantages. La dalle utilisée n’a rien à envier à ses grands frères, puisqu’on retrouve la même technologie Super Retina XDR et la façade Ceramic Shield qui offre une protection 4 fois plus efficace contre les chutes que la génération précédente.

À l’instar des autres téléphones de la gamme iPhone 12, le Mini est dotée de la surpuissante puce A14 Bionic. C’est tout simplement le processeur mobile le plus puissant du marché, que ce soit sur iPhone ou Android. Vous pourrez lancer n’importe quelle application gourmande ou jeu vidéo de dernière génération, tout sera parfaitement fluide et avec les paramètres graphiques au maximum. Cela devrait être le cas pour les prochaines années également, c’est donc un excellent investissement sur le long terme.

La version proposée ici y ajoute 128 Go de stockage, pour télécharger des centaines de jeux vidéo différents, des dizaines de séries et des milliers de photos. Enfin, la partie photos n’est pas en reste, sans toutefois atteindre les prouesses des objectifs des modèles Pro. On retrouve par exemple un capteur ultra grand-angle et un grand-angle de 12 mégapixels qui accouchent de jolis clichés. Il est aussi possible de capturer des vidéos HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images/s, dernière innovation de cette génération de téléphones Apple.

Toutefois, si vous souhaitez un modèle légèrement plus grand, sachez que l’iPhone 12 en version 128 Go est également disponible en promotion dans sa version (Product)RED. Le téléphone, équipé de son écran 6,1 pouce, est à 909 euros, au lieu de 959 euros, avec le code promotionnel APPLE50E.

Pour tous les détails, vous pouvez consulter notre test des iPhone 12.