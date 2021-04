Bons plans Puissant et plutôt abordable, le PC gamer MSI GF63 coûte 150 euros de moins

Informatique Par Benjamin Cabiron le 12 avril 2021 à 14h46

Depuis quelques années, les ordinateurs portables conçus pour les jeux vidéo sont capables de faire tourner l’intégralité des derniers titres dans de très bonnes conditions, et sont devenus extrêmement populaires. Toutefois, les prix sont parfois exorbitants, et les petites bourses peuvent s’y perdre. On vous propose aujourd’hui l’ordinateur MSI GF63 qui dispose d’une belle fiche technique, et est en promotion à 749,99 euros sur Cdiscount.

Ce petit laptop MSI est un partenaire idéal si vous souhaitez jouer régulièrement à des jeux vidéo. Cela dit, il est également puissant et taillé pour un usage professionnel, ou bien pour regarder des contenus multimédias, en vacances par exemple. En temps normal, son prix est de 899 euros, mais Cdiscount applique une remise immédiate de 150 euros pour le faire chuter à 749,99 euros. Retrouvez le MSI GF63 Thin 10SC-079XFR à 749,99 euros sur Cdiscount Le MSI GF63 Thin 10SC-079XFR en détail Cet ordinateur portable repose sur un écran de 15,6 pouces, qui est en mesure d’afficher une résolution Full HD de 1920 × 1080 pixels. Il est donc particulièrement adapté pour les jeux vidéo, mais aussi pour les médias et la bureautique. Il abrite en son sein une petite webcam assez performante et pratique pour les visioconférences, puisqu’elle filme en haute définition tout en capturant votre voix. Pour le son, l’ordinateur déploie un haut-parleur stéréo, qui ne remplacera bien évidemment pas un casque pour un usage gaming. Pour rester abordable, MSI a fait le choix de muscler cet ordinateur portable avec une carte graphique GTX 1650 Max Q et un processeur Core i5-11300H. Ce ne sont donc pas les derniers composants hors de prix, mais c’est une association qui sera en mesure de faire tourner l’intégralité des derniers jeux vidéo dans d’assez bonnes conditions, que ce soit en termes de graphisme ou bien de framerate. L’ordinateur ne dispose toutefois que de 8 Go de RAM, ce qui sera peut être limitant d’ici quelques années. Cela dit, vous aurez toujours le choix d’améliorer cet aspect assez facilement en y ajoutant de la mémoire ! Pour le stockage, le laptop dispose de 512 Go en SSD. C’est largement suffisant si vous ne comptez pas stocker des dizaines de films ou de jeux vidéo. Si c’est le cas, on vous recommande de connecter un petit disque dur externe. Attention toutefois, l’ordinateur est livré sans OS, cela signifie que vous aurez à installer Windows 10 (ou Linux). Retrouvez le MSI GF63 Thin 10SC-079XFR à 749,99 euros sur Cdiscount