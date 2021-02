QHD, IPS, 144 Hz, l’écran gaming LG UltraGear 27″ est à 329 euros

Boulanger propose aujourd’hui une belle promotion sur l’écran gaming LG UltraGear 27 pouces. Il tombe à seulement 329,99 euros, tout en disposant des fonctionnalités essentielles pour une expérience réussie en jeu.

Ce moniteur PC pour les joueurs exigeants est habituellement indiqué à 379,99 euros sur les principaux sites marchands. Boulanger offre actuellement une jolie réduction de 13 %, faisant tomber son prix à 329,99 euros. Vous avez le choix entre une livraison rapide à domicile ou un retrait en magasin en 24 heures.

L’écran LG 27GN800-B en détail

Le LG 27GN800-B, ou UltraGear offre une taille de 27 pouces soit 68,5 cm et une dalle IPS. Contrairement à ses concurrents qui sont majoritairement conçus sur des dalles VA, ce modèle a donc le mérite d’avoir une gamme de couleurs plus élevée, et donc une représentation plus fidèle des graphismes de vos jeux. Les angles de vision sont également plus grands.

Les spécifications sont de haute volée pour le gaming et les médias, puisque l’on retrouve une définition WQHD (2560 x 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Si vous possédez une carte graphique qui peut faire tourner les jeux avec ce nombre d’images par seconde, vous allez profiter d’une expérience ultra fluide, qui l’est d’autant plus avec le temps de latence de seulement 1 ms. Vous pourrez également bénéficier de la technologie AMD FreeSync, ici compatible avec G-Sync, qui réduit les saccades et les images déchirées via une communication entre l’écran et la carte graphique. En clair, que vous ayez un GPU AMD ou NVIDIA, vous pourrez en profiter !

Pour ce qui est de la connectique, l’écran dispose de deux sorties HDMI, un Display Port et une sortie casque. Vous pourrez donc l’utiliser sans problème en tant que moniteur principal ou secondaire, que ce soit pour votre ordinateur ou pour votre console. Attention toutefois, puisqu’il n’y a pas de haut-parleurs inclus et l’écran n’est pas pivotable.

Boulanger propose également une expédition à 329,99 euros via le site Rakuten, qui vous permet de bénéficier de 16,50 euros en Rakuten Points. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.