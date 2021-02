Rarement vus aussi bas, les AirPods 2 ne sont qu’à 126 euros aujourd’hui

Grâce au coupon de réduction de 10 euros proposé par Cdiscount, les AirPods 2 ont rarement été aussi bon marché : ils tombent à 126 euros.

Le succès et la qualité des AirPods 2 n’est plus à démontrer, mais si vous les trouviez un peu trop chers, c’est sans doute le moment idéal pour vous les offrir. Cdiscount propose aujourd’hui les écouteurs true wireless d’Apple à 126 euros grâce au coupon de réduction « 10euros« proposé par le marchand. Cumulé au prix déjà bas de 136 euros dans ses linéaires, c’est une excellente opportunité.

Code promo : 10EUROS

Le code promo est à renseigner au moment de la validation du panier, après avoir choisi le mode de livraison.

Les AirPods 2 en détails

Vous connaissez déjà certainement les AirPods 2 mais nous allons tout de même faire quelques rappels importants. Comme son nom l’indique, il s’agit de la deuxième version des écouteurs d’Apple. Les principales améliorations sont à chercher au niveau de son et de la prise en charge de Siri directement depuis les écouteurs. Il ne changent en revanche pas de design avec notamment ces tiges assez longues (et décriée à l’époque).

Contrairement à la version « Pro », plus récente et aussi plus chère, les AirPods 2 adoptent également un format « bouton » plus confortables que le facteur de forme « intra-auriculaire » des Pro. La contrepartie est une isolation phonique inférieure. Conséquence secondaire, les AirPods 2 ne disposent pas de réduction de bruit active. Ceci étant dit, cela ne remet pas en cause la bonne tenu des écouteurs dans les oreilles.

Cette version est livrée avec son boitier de charge filaire, il se rechargera donc via un port lightning. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acheter le boitier compatible avec la recharge sans-fil séparément. Apple promet une autonomie de 5h en écoute de musique, et jusqu’à 24h une fois toutes les recharges du boitier consommées. Rappelons que ces AirPods fonctionnent de façon miraculeuse avec les appareil Apple — l’appairage est d’une simplicité effarant — mais il sont également compatible avec les appareils Android.