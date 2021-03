Bons plans RED by SFR relance son forfait économique de 5 Go à 5 euros par mois

Si vous ne souhaitez pas vous tourner vers une offre avec des dizaines de Go de data, les forfaits économiques se montrent de plus en plus rares sur le marché. Heureusement, l’opérateur RED by SFR vient de relancer son forfait 5 Go à 5 euros par mois. Il est particulièrement adapté aux petites bourses, et se veut plutôt complet.

Après B&You, c’est au tour de RED by SFR de relancer son forfait « mini ». Très populaire à l’époque, l’offre a disparu au fil des années au profit des enveloppes de données plus importantes pour une utilisation plus gourmande. Aujourd’hui, avec 5 Go pour 5 euros par mois, on profite d’un excellent rapport qualité-prix, surtout qu’il est garanti sans engagement et sans hausse de prix après 12 mois (ce qui ne veut pas dire pas à vie).

Le forfait RED 5 Go par mois en détail

Dans le détail, voici ce que propose le forfait :

Appels, SMS/MMS illimités

5 Go de 4G en France

6 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM

Au-delà de 5 Go, rechargement de 1 Go à 2 € possible

SFR Cloud 100Go inclus

RED souhaite donc viser les personnes qui cherchent un forfait économique, tout en conservant les principales fonctionnalités téléphoniques et une petite quantité de données mobiles pour la navigation Internet et un peu de GPS. Avec une petite enveloppe de 5 Go par mois, vous profiterez tout de même d’un réseau en très haut débit (4G et 3G) sur tout le territoire français et même à l’étranger. Cela sera largement suffisant pour vos recherches sur la toile, pour regarder quelques vidéos YouTube et télécharger ses applications mobiles. Toutefois, si vous dépassez votre enveloppe, sachez que vous pourrez effectuer des rechargements de 1 Go à 2 euros/unité (limite de 4 recharges maximum, puis usage de l’Internet bloqué).

Depuis l’Union européenne et les DOM, le forfait se montre très généreux puisque vous disposez de 6 Go/mois d’internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations. Si vous partez en voyage à l’étranger, vous n’aurez pas à repasser à la caisse chez un autre opérateur, et vous pourrez profiter d’une nouvelle enveloppe dédiée, disponible automatiquement.

Sinon, ce forfait possède tout ce que l’on attend d’un bon forfait mobile en 2021. On retrouve les appels illimités 7 jours sur 7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte), les SMS et les MMS illimités 24/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. À l’étranger également, vous bénéficiez toute l’année des appels, SMS/MMS illimités.

Enfin, ce petit forfait économique vous propose d’obtenir gratuitement le SFR Cloud 100Go qui est inclus. Comme son nom l’indique, ce service vous permet de stocker d’accéder à tous vos documents partout en toute sécurité. Il dispose une application mobile, mais aussi d’un site Internet ce qui est bien pratique pour retrouver vos fichiers en déplacement, depuis un ordinateur ou une tablette par exemple.

Cette offre sur le forfait à 5 euros par mois est disponible jusqu’au 24 mars. Vous pourrez la perfectionner avec eux plusieurs options, comme le double appel à deux euros par mois, ou 15 Go + Appels/SMS illimités depuis l’Union européenne, USA et Canada pour 5 euros par mois. La bonne nouvelle, c’est que ce forfait est sans engagement, vous pourrez donc vous désinscrire quand bon vous semble. Également, le prix annoncé est fixe et il ne devrait pas augmenter après 6 ou 12 mois.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?