Bons plans [Imbattable] La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite chute à 34,99€ !

Aliexpress Par Gregori Pujol le 08 février 2021 à 12h55

On ne présente plus la Xiaomi Mi Watch Lite qui se retrouve à un prix imbattable aujourd’hui chez Aliexpress pour un Super Deal à 34,99 euros en utilisant le code SUPERDEAL035 ! Attention, offre très limitée et valable à partir de 13h uniquement aujourd’hui.

Il existe de nombreuses marques de montres connectées, mais avez-vous pensé à la Xiaomi Mi Watch Lite ? C’est l’une des dernières montres de la marque sortie à ce jour. Elle présente de nombreux atouts qui pourront vous faire oublier celles beaucoup plus onéreuses. Elle viendra remplacer votre Mi Smart Band 5 sans aucune difficulté. Retrouvez la montre connectée de Xiaomi sur Aliexpress au prix de 34,99 € grâce au code SUPERDEAL035. Code promo : SUPERDEAL035 Profiter de l'offre à 34,99€ sur Aliexpress Une montre connectée ou un bracelet connecté ? C’est une question que beaucoup de personnes se posent, mais cette Xiaomi Mi Watch Lite possède toutes les caractéristiques d’un bracelet connecté dans une montre. Elle possède en plus des éléments de confort qui ne sont pas à négliger comme notamment l’écran. La Mi Watch Lite est équipée d’un écran TFT de 1,4 pouce qui restitue une résolution de 320 x 320 pixels. Un format carré qui nous avons apprécié. D’ailleurs, avez-vous lu notre prise en main de la Mi Watch Lite ? En ce qui concerne le design, la Xiaomi Mi Watch Lite mesure 41 x 35 x 10,9 mm pour un poids de 35 grammes. Elle est entièrement faite en plastique de bonne qualité avec en accompagnement un bracelet en caoutchouc. Si vous êtes amené à réaliser beaucoup d’activité physique, pensez à un bracelet qui permet d’aérer votre poignet. À l’arrière de la montre se trouve le capteur cardiaque. Des capteurs et fonctionnalités premium La montre connectée de Xiaomi possède tous les atouts de sa cousine la Mi Smart Band 5. Parfaite pour suivre vos activités physiques en intérieur comme en extérieur, la Mi Watch Lite saura se faire une place dans votre vie. Elle est équipée d’un capteur GPS+GLONASS afin de tracer vos déplacements. D’autres capteurs viendront analyser les données quotidiennes comme le sommeil, les calories brulées, la fréquence cardiaque, etc. En bref, retenez que cette montre connectée possède tous les mêmes atouts que sa cousine. Toutes ces informations peuvent être lues depuis la montre ou depuis l’application dédiée. Au niveau de l’autonomie, la Xiaomi Mi Watch Light nous a étonné lors de nos tests. Alors que certaines montres connectées ont du mal à tenir la cadence, avec ses 230 mAh, nous avons pu tenir neuf jours lors de notre prise en main. Un excellent résultat alors que la Mi Watch Lite coute seulement 50 € (à l’origine), ce qui la place dans un segment entrée de gamme. En tout cas, cette montre connectée pourra combler vos désirs.