Star Wars, Marvel, Harry Potter… les sets Lego sont en promo Amazon

Amazon propose aujourd’hui des réductions intéressantes sur plusieurs sets Lego, voici une sélection des meilleures.

Amazon organise en ce moment des ventes flash de printemps avec notamment de chouettes réductions sur plusieurs sets Lego tirés de plusieurs univers particulièrement appréciés du Journal du Geek : Marvel, Star Wars, et Harry Potter, en plus d’autres séries, notamment « Architecture. Voici une petite sélection de celles qui nous plaisent le plus, si vous n’avez pas les mêmes goûts que nous, vous pouvez retrouver tous les sets en promotion directement sur cette page chez Amazon.

La Tour d’Astronomie de Poudlard

Avec un peu moins de 1000 pièces, la tour d’Astronomie de Poudlard mesure 40 centimètres de haut et 29 de large. Elle est livrée avec de nombreuses figurines, notamment celles de Drago et Melville, mais aussi Harry, Ron et même Hedwige. Il est proposé à 73,99 euros au lieu de 109, c’est plus de 30% de réduction. Ce set fait partie de la série composant l’académie d’Harry Potter, les autres sets portent les numéros 75953, 75954 et 75948. Ce dernier, La Tour de l’Horloge, est également en promotion sur Amazon à 64,99 euros au lieu de 99.

La tour de combat Avengers

La tour de combat des Avengers se compose de 685 pièces, mais il a un potentiel ludique plus important grâce à la présence de 7 figurines. Les 5 étages de la tour sont faciles d’accès puisqu’elle peut s’ouvrir pour facilement placer les personnages. La tour mesure près de 40 cm de haut ce qui en fait un set relativement grand. Il est disponible pour 68,99 euros au lieu de 94,99.

Le Vaisseau de transport des Chevaliers de Ren

Changement d’univers avec ce vaisseau de transport des Chevalier de Ren. Set plus modeste, d’un peu moins de 600 pièces, il inclut 3 figurines : 2 Chevaliers de Ren avec des casques et leurs nombreuses armes, ainsi que Rey avec son sabre laser. Ajout sympathique, il est possible d’ouvrir le « cockpit » pour y placer un personnage. Il est disponible à 47 euros en ce moment au lieu de 69 habituellement.

Lego Architecture Tokyo, Skyline Collection

À défaut de pouvoir voyager à Tokyo, construisez le paysage en Lego. Ce set Lego Architecture vous permet de construire quatre célèbres monuments de la ville : la Tokyo Skytree, la tour de Tokyo, la tour Cocoon Mode Gakuen et le Tokyo Big Sight en plus d’éléments décoratifs. Le tout se construit avec 547 pièces et la plus haute tour monte à 26 centimètres de hauteur. Parfait pour les amoureux de la ville nippone qui pourront se l’offrir pour 40,90 euros au lieu de 55 environ habituellement. Si vous êtes plus New-York, sachez que le set de la ville est également en promotion, à 33,90 euros tout comme celui de Dubaï à 41,90 euros

Lego Pictures, Iron Man ou les Sith

Que vous soyez Marvel ou Star Wars, vous trouverez votre bonheur avec ces sets Lego Pictures. Pas exactement des jeux de construction à proprement parler, il s’agit en fait de construire un portrait à partir des petites pièces de couleurs qui vont en quelque sorte être un pixel de l’image final. À mi-chemin entre le puzzle et le Lego en somme, et avec des instructions pour l’assemblage. En fonction du positionnement, vous pourrez créer 3 images pour chaque set. Deux positions pour Iron Man et l’armure « Hulk Buster » ou Darth Maul, Kylo Ren ou Dark Vador pour les Sith. Ils se composent de plus de 3100 pièces et cela forme au final une image de 40 cm x 40 cm. Comptez 79 euros pour la version Sith, 81 euros pour la version Iron Man.

Voilà pour notre sélection. Pour rappel, d’autres sets sont également en promotions en ce moment et vous pouvez les retrouver sur cette page.