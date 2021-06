Star Wars, Marvel, Harry Potter, Super Mario : les sets Lego sont en promo pour le Prime Day chez Amazon

Amazon propose pour son Prime Day, des réductions intéressantes sur plusieurs sets Lego, voici une sélection des meilleures.

A l’occasion du Prime Day, Amazon propose réductions sur plusieurs sets Lego tirés de plusieurs univers particulièrement appréciés du Journal du Geek : Marvel, Star Wars, et Harry Potter, en plus d’autres séries, notamment “Technic” ou “Architect”. Voici une petite sélection de celles qui nous plaisent le plus, si vous n’avez pas les mêmes goûts que nous, vous pouvez retrouver tous les sets en promotion directement sur cette page chez Amazon.

LEGO Star Wars at-at 75288 – 108,90€

Les fans de l’inoubliable trilogie Star Wars originale et du jeu vidéo LEGO Star Wars : La saga Skywalker vont adorer recréer l’action de la bataille de Hoth avec cette version détaillée et articulée de l’emblématique marcheur AT-AT. Ce modèle à construire inclut 6 figurines, Luke Skywalker, le Général Veers, 2 pilotes d’AT-AT et 2 snowtroopers, tous armés pour recréer les batailles entre l’Empire et l’Alliance rebelle. Il est disponible pour 108,90 euros au lieu de 159,99 euros.

LEGO Super Mario – Ensemble d’extension La Bataille du château de Bowser 71369 – 68,90€

Pour vaincre les ennemis, les joueurs doivent relever des défis de bascule, de secousses et d’équilibre après avoir ajouté l’Ensemble d’extension La bataille du château de Bowser (71369) riche en action au Pack de démarrage LEGO Super Mario. Ce set de construction LEGO Super Mario inclut les figurines de Bowser, Skelerex, Boo et Bulle de lave, ainsi que des tours de château dotées de plateformes tournantes et vacillantes, une brique d’action et une brique d’action Temps et plus encore pour un jeu palpitant. Disponible pour 68,90 euros au lieu de 99,99 euros.

LEGO Marvel Super Heroes Casque d’Iron Man 76165 – 42,90€

Ce kit de construction LEGO Marvel Avengers Casque d’Iron Man de 480 pièces offre aux inconditionnels de Marvel et aux fans de LEGO une expérience de construction stimulante et une évasion immersive. Il constitue un superbe cadeau à offrir ! Disponible pour 42,90 euros au lieu de 59,99 euros.

LEGO Harry Potter Hedwige 75979 – 30,90€

Exposez le modèle LEGO Harry Potter Hedwige apportant une lettre de Poudlard chez vous. Elle est placée sur une base solide, son nom est écrit avec la police originale Harry Potter. Tournez la poignée pour voir les ailes articulées bouger intelligemment et gracieusement, donnant ainsi vie à la chouette Hedwige. Ce modèle contient une figurine LEGO Harry Potter aux couleurs de Gryffondor, avec une baguette et une plus petite figurine d’Hedwige avec les ailes grandes ouvertes. Disponible pour 30,90 euros au lieu de 49,90 euros.

LEGO Technic Bugatti Chiron 42083 – 247,90€

Réplique LEGO exclusive de la Bugatti Chiron à l’échelle 1:8 comportant de nombreuses caractéristiques luxueuses, telles qu’une carrosserie aérodynamique dotée d’un aileron arrière actif, de jantes à rayons portant le logo de la marque, de pneus à profil bas, de disques de frein et d’un moteur W16 avec des pistons. Ce set est disponible au prix de 247,90 euros au lieu de 379,99 euros.

LEGO Technic Porsche 911 RSR 42096 – 91,90€

Construisez et explorez ce modèle LEGO Technic Porsche 911 RSR, une icône en matière d’ingénierie et de design innovants. Il comprend un corps aérodynamique, des jantes noires à rayon, une direction et un différentiel qui fonctionnent, une suspension indépendante et un moteur à six cylindres à plat. Disponible pour 91,90 euros au lieu de 149,99 euros.

LEGO Architecture La Statue de la Liberté 21042 – 66,90€

Réplique LEGO Architecture d’un célèbre monument, la Statue de la Liberté. Comprend un piédestal orné de motifs complexes représentant des briques ainsi que de balcons à colonnades, ainsi qu’une Statue de la Liberté dotée de sa robe ample, d’une couronne à 7 branches, de sa célèbre tablette et de sa torche dorée. Disponible au prix de 66,90 euros au lieu de 109,99 euros.

LEGO Architecture Tokyo, Skyline Collection 21051 – 39,90€

Un magnifique paysage urbain de Tokyo LEGO Architecture à construire, avec des modèles authentiques et détaillés de bâtiments et monuments emblématiques, pour les adultes qui souhaitent exposer leur passion pour cette ville trépidante. Ce set de construction collector inclut les modèles de la tour de Tokyo, de la tour Mode Gakuen Cocoon, du Tokyo Big Sight, de la Tokyo Skytree, du parc Chidorigafuchi, du carrefour de Shibuya et plus encore, afin d’évoquer des souvenirs. Disponible pour 39,90 euros au lieu de 64,99 euros.

