[Super Deals] Le prix de la trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 passe à 299€ !

Pour les personnes qui attendaient une baisse de prix de la trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2, il est temps pour vous d’agir ! Le prix de la trottinette électrique de Xiaomi est en chute libre grâce à ce code uniquement aujourd’hui à partir de 9h et dans une quantité limitée !

Les trottinettes électrique sont devenu, en très peu de temps, des assistants de conduite très efficace. Comme la Xiaomi Mi Pro 2, cette dernière permet de gagner du temps afin d’arriver au travail beaucoup plus vite évitant ainsi les feux tricolores ainsi que les kilomètres de bouchons des grandes agglomérations. La trottinette électrique est disponible sur Aliexpress au prix de 299€ grâce au SUPERDEAL201 soit une belle réduction de 208€.

Code promo : SUPERDEAL201

Une trottinette électrique aussi belle que performante

Les trottinettes électriques sont monnaie courante dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille et Toulouse ainsi que les autres grandes agglomérations. Elles font partie du décor et se fondent facilement de la masse. Les plus grandes marques s’arrachent les meilleures places du marché. Ce qui permet à Xiaomi de continuer son ascension avec la Mi Pro 2. Cette nouvelle version s’accompagne d’excellentes performances ainsi que d’une bonne autonomie.

La Xiaomi Mi Pro 2 est une trottinette électrique conçue pour la route. Elle sera capable d’aller à 25 km/h avec une très bonne propulsion et un bon maintient de la vitesse en côte avec sa batterie de 12 800 mAh. La batterie restitue une très bonne autonomie puisqu’elle vous permettra de tenir près de 45 km sans la recharger. La distance totale variera selon l’utilisation que vous aurez avec cette dernière, car elle possède trois modes.

De nouvelles fonctionnalités intègrent la Xiaomi Mi Pro 2

Le premier permettra à la Xiaomi Mi Pro 2 de vous faire avancer à une faible allure (0/5 km/h). Le second mode vous permettra quant à lui de faire avancer la trottinette électrique jusqu’à 20 km/h. Le dernier, le mode sport est quant à lui prévu pour accaparer toute la puissance de la Mi Pro 2 puisque le mode sport vous permet d’aller jusqu’à 25 km/h. Nous vous rappelons que débrider une trottinette électrique est passible d’une amende de classe 5 soit une amende de 1 500 € qui serait doublée en cas de récidive.

Xiaomi a profité de cette nouvelle version de trottinette électrique pour améliorer la sécurité et les fonctionnalités de la Mi Pro 2 avec notamment l’ABS et la récupération de l’énergie pour recharger la batterie. Une fois arrivée à votre lieu de destination, ou à votre domicile, la Xiaomi Mi Pro 2 pourra se plier en deux pour gagner de la place afin qu’elle ne gêne personne. Retrouvez-la vite sur Aliexpress au prix canon de 299€ soit 208€ d’économie grâce au code SUPERDEAL201.

