[Super Flash Deals] Le OnePlus Nord 5G à seulement 199€ !

Le OnePlus Nord 5G est en promotion sur Aliexpress ! Bénéficiez du smartphone milieu de gamme de OnePlus à un prix totalement canon lors d’un Super Flash Deal aujourd’hui à 9h. Quantité limitée…

Le OnePlus Nord 5G est sorti en 2020 avec une réelle intention, reconquérir un public que la marque avait perdu depuis quelques années. Les smartphones de chez OnePlus étaient autrefois considérés comme des Flagships Killer mais avec la montée en gamme de leurs modèles, le prix a suivi la tendance. Si l’on prend les smartphones haut de gamme de OnePlus, on se retrouve vite aux alentours des 900 €. Le OnePlus a réussi son objectif avec notamment un public plus jeune qui s’est intéressé de près au OnePlus Nord 5G. Si le smartphone vous faisiez de l’œil depuis quelques mois, il est en promotion sur Aliexpress au prix de 199 € au lieu de 329 € soit une superbe réduction de 130 € à l’aide du code SUPERDEALS613.

Code promo : SUPERDEALS613

Un OnePlus Nord 5G qui en a dans le ventre et dans le design

Le OnePlus Nord 5G se décline en plusieurs versions. Une première qui est équipée de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage internet. Une seconde version propose quant à elle 12 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 256 Go. Quelle que soit la version que vous choisirez, vous aurez un très bon smartphone entre vos mains. Le OnePlus Nord 5G est équipé d’un Snapdragon 765G de Qualcomm. Les composants intégrés dans le smartphone de OnePlus vous permettront de naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des films (ou des séries), et jouer sans aucun ralentissement.

En ce qui concerne le design du OnePlus Nord 5G, ce dernier est équipé d’une dalle de 6,44 pouces AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080 pixels pour 408 ppp (pixels par pouces). La fluidité est très agréable notamment grâce à une fréquence de rafraichissement de 90 Hz et une excellente optimisation de l’OS (Oxygen OS).

Au niveau des photos, le smartphone de OnePlus vous apportera quatre modules de bonne qualité : un premier module photo pour le grand-angle de 48 mégapixels de chez Sony, un second module photo de huit mégapixels avec un FOV de 119 degrés, un troisième module de cinq mégapixels pour la profondeur de champ et un dernier de deux mégapixels pour réaliser des photos macro. Ces capteurs vous proposeront une bonne polyvalence avec des photos de bonne qualité pour un smartphone milieu de gamme.

Warp Charge 30T et 5G pour le smartphone de OnePlus

Au sujet de l’autonomie, le OnePlus Nord 5G possède une batterie de 4 115 mAh. Cette dernière est équipée de la technologie de recharge rapide (Warp charge 30T), vous pourrez recharger votre smartphone de 0 % à 70 % en une demi-heure. Cette fonctionnalité est très utile pour recharger le OnePlus Nord en vitesse le midi pendant la pause déjeuner. D’ailleurs, il est équipé d’un SoC compatible avec le réseau 5G, vous devrez bénéficier d’un forfait mobile adapté pour en bénéficier. Il pourra toujours être utilisé avec les anciens réseaux (4G+, 3G, 2G, etc.) sans aucun problème.

En bref, ce modèle milieu de gamme est parfait pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un smartphone fluide, beau et performant sans débourser trop d’argent. Si vous êtes intéressé par le OnePlus Nord 5G, n’hésitez pas à venir lire notre test. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 199 € au lieu de 329 € soit une superbe réduction de 130 € à l’aide du code SUPERDEALS613.

