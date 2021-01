Surprise, le processeur AMD Ryzen 7 5800X à 469,99 euros

Cdiscount profite des soldes pour proposer la meilleure offre du moment sur le récent processeur haut de gamme, le AMD Ryzen 7 5800X. Il est aujourd’hui disponible à 469,99 euros, avec une livraison rapide et des stocks assurés.

Depuis sa sortie en fin d’année 2020, le AMD Ryzen 7 5800X souffre de rupture de stock permanente et a vu son prix flamber. Il a été annoncé à 459 euros, mais dans les faits, les derniers tarifs se situaient plutôt aux alentours de 550 à 600 euros. Aujourd’hui, on le trouve à 469,99 euros chez Cdiscount, soit 10 euros de plus que le prix officiel annoncé. Paradoxalement, c’est une promotion… et aussi une surprise puisqu’on ne s’attendait pas à le voir à ce prix.

Le AMD Ryzen 7 5800X en détail

Contrairement au 5600X, le AMD Ryzen 7 5800X est un processeur très performant dans les applications de traitement numérique, tout comme dans les jeux. Si vous possédez une carte graphique haut de gamme, c’est une solution idéale qui vous permettra de dépasser la plupart des solutions concurrentes de chez Intel. On retrouve ici l’architecture Zen 3, qui offre des performances applicatives et dans les jeux en forte hausse par rapport à la génération précédente, tout en maintenant une consommation électrique maîtrisée (TDP de 105 W).

Concrètement, le AMD Ryzen 7 5800X est un processeur 8 cœurs (et donc 16 threads) fonctionnant sur une fréquence de base de 3,8 GHz, pour une fréquence maximale avec le mode boost jusqu’à 4,7 GHz. En plus d’être l’un des modèles les plus performants dans les jeux vidéo du marché, il est futureproof tant les jeux actuels ne tirent pas encore parti des 8 cœurs. Pour l’heure, ces derniers sont particulièrement décisifs dans les applications gourmandes de montage vidéo, de rendu en 3D, ou encore pour faire du streaming, par exemple.

Le AMD Ryzen 7 5800X est compatible avec les cartes graphiques B550, X570 ainsi que certaines B450. Toutefois, on vous recommande de privilégier les séries 500 pour profiter pleinement du PCIe 4.0. Enfin, pour ne pas brider ses performances de haute volée, prévoyez d’associer ce processeur avec un bon système de refroidissement.

