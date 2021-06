Tout juste disponible, le nouveau Nord CE 5G de OnePlus s’effondre à 259€ !

Le OnePlus Nord CE 5G est disponible depuis hier, et il est déjà à un prix très abordable chez Aliexpress !

Pour sa sortie, le Nord CE 5G de OnePlus est à 259 euros (8+128Go) avec une réduction de 50€ grâce au code AESOLDES50 ! Un excellent prix pour ce nouveau smartphone milieu de gamme et 5G.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Le « CE » du OnePlus Nord CE 5G signifie « Core Edition », c’est-à-dire qu’il offre une expérience rapide et fluide doublée de puissantes fonctionnalités de base, le tout avec la qualité OnePlus bien connue et appréciée des utilisateurs. Ce smartphone combine le meilleur hardware de sa catégorie, notamment un système polyvalent à trois caméras de 64 MP, un écran Fluid AMOLED de 90 Hz, un puissant processeur Snapdragon 750G 5G, une recharge Warp Charge 30T Plus améliorée, ainsi que le système d’exploitation rapide et fluide OxygenOS 11 qui a fait la réputation de OnePlus. Tous ces atouts se combinent pour offrir une expérience utilisateur fantastique au quotidien. OxygenOS 11 apporte des améliorations significatives à des fonctionnalités telles que le Dark Mode, le Zen Mode, et un nouveau « always on display » (AOD). En outre, OOS 11 a été optimisé pour une utilisation à une main, grâce à des commandes tactiles repositionnées et à un design simple mais audacieux.

Avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 170 g, le Nord CE 5G est l’appareil OnePlus le plus fin depuis le OnePlus 6T. Mais un format compact n’implique pas des performances en baisse. Des fonctionnalités supplémentaires ont même été ajoutées au Nord CE, comme la prise casque de 3,5 mm. À toutes ces fonctions s’ajoute un design attrayant, en particulier pour le modèle OnePlus Nord CE Blue Void, avec sa finition mate AG qui évite les empreintes digitales, une technologie que OnePlus a d’abord lancée sur son modèle emblématique OnePlus 8 Glacial Green. Comme tous les fleurons de OnePlus, le Nord CE bénéficiera de mises à jour logicielles pendant deux ans et de mises à jour de sécurité pendant trois ans, pour que le téléphone reste fluide à long terme.

