[11.11] Double 11 : dates, conseils, découvrez les meilleurs offres, préparez-vous dès maintenant !

En Chine, le 11 novembre ou Double 11 (11.11) est connu comme la journée des célibataires. Cet événement est né dans les années 90 à l’initiative d’étudiants chinois pour lutter contre la dimension négative attribuée au célibat. Aujourd’hui, c’est l’événement qui génère le plus de ventes en 24h, surpassant les ventes combinées du Black Friday et du Cyber Monday aux États-Unis !

Le Double 11, c’est quoi ? Quand a t-il lieu ?

Le Single Day ou Double 11 arrive ! Si vous ne connaissez pas ce jour, sachez que le Double 11 est la cérémonie du jour des célibataires en Chine, qui a lieu le 11 novembre. En ce jour très spécial, les jeunes s’amusent en organisant des enterrements de vie de garçon, et beaucoup décident de déclarer leur flamme ou de proposer des jeunes femmes en mariages.

D’autre part, le Double 11 est également connu pour être le plus grand événement de promotion en ligne organisé dans le monde, avec des chiffres de vente supérieurs à ceux du Black Friday et du Cyber Monday combinés !

Que vous soyez célibataire ou marié, riche ou pauvre, habitant en Chine ou non, le Double 11 s’adresse à tout le monde, n’importe où, puisque tout se passe en ligne ! En attendant notre sélection des offres folles de ce prochain événement, voici déjà la liste des site qui y participeront et attendez-vous à de belles réductions !

AliExpress prépare son Double 11 2020 et mise avant tout sur l’expérience consommateur

Pour cette deuxième édition mondiale marquée par le Covid-19 et le changement des habitudes de consommation, AliExpress, la marketplace mondiale du groupe Alibaba, améliore l’expérience consommateur en renforçant son service client et en mettant l’accent sur l’innovation. Livraison améliorée, augmentation des produits disponibles et sessions de livestreaming, AliExpress mise avant tout sur l’expérience consommateur.

Afin d’assurer une logistique sans faille, suite à l’accélération des achats en ligne dûe au Covid-19, AliExpress a étroitement collaboré avec Cainiao Smart Logistics Network, la branche logistique du groupe Alibaba, et avec des partenaires logistiques du « dernier kilomètre » afin de réduire considérablement le délai de livraison transfrontalier. Fin août 2020, Cainiao a lancé une nouvelle route internationale de fret aérien afin d’accélérer de plus de 30 % les délais de livraison moyens entre la Chine et l’Europe. Grâce à cette nouvelle route, la livraison en 10 jours est désormais possible pour les consommateurs des principaux marchés européens de AliExpress, tel que la France. En s’appuyant sur un réseau d’entrepôts en Europe, Cainiao développe à l’aide d’algorithmes des itinéraires de transports intelligemment ce qui permet d’effectuer des livraisons en 3 jours en France notamment. Depuis le 15 octobre, AliExpress propose aussi un service de livraison combinée qui permet de rassembler en une seule livraison plusieurs produits de vendeurs différents.

Le Covid-19 a aussi bouleversé les habitudes de consommation en termes de produits. Entre avril et août 2020, les ventes mondiales de tablettes, trottinettes électriques, montres connectées, téléviseurs et téléphones portables ont largement augmenté sur AliExpress, allant jusqu’à plus que doubler pour les trottinettes électriques. Ces produits risquent de continuer à profiter de leur succès lors du Double 11 et feront sûrement partie des produits stars vendus lors de l’événement. En ce qui concerne les produits de grande taille, comme le mobilier, pour lesquels AliExpress remarque aussi un intérêt accru, la logistique transfrontalière a été améliorée. Désormais, en un seul clic et à des prix d’expédition abordables, de lourds articles comme les lits et les motos peuvent être transportés vers les détaillants étrangers !

Découvrez les meilleures offres chez AliExpress en avant première !

N’attendez pas le dernier moment, ajoutez actuellement les articles qui vous intéressent dans votre panier et validez ce dernier le 11.11 avec les réductions et coupons du jour. Vous pouvez également jusqu’au 11.11 gagner ici et là de nombreux coupons de réductions qui vous permettront également de baisser le prix de vos articles le jour J. Notez que des codes de réduction seront disponibles (voir plus bas) mais qu’il y aura aussi des coupon à récupérer sur la page du produits que vous pourrez cumuler !

Indispensable : voici les coupons spéciaux pour le 11.11 chez Aliexpress uniquement pour les produits livrés depuis l’UE

11RAPIDE28 : 28€ de réduction pour 200€ d’achat sur le site

11RAPIDE15 : 15€ de réduction pour 110€ d'achat sur le site

11RAPIDE10 : 10€ de réduction pour 70€ d'achat sur le site

11RAPIDE7 : 7€ de réduction pour 50€ d'achat sur le site

11RAPIDE3 : 3€ de réduction pour 25€ d'achat sur le site

5 conseils pour réussir votre premier Double 11

Conseil n°1 : Avant de profiter des promotions, échauffez-vous en vous rendant sur les sites ou en téléchargeant leur application et surtout n’oubliez pas de créer votre profil.

Conseil n°2 : Profitez des bonnes affaires dès aujourd'hui en collectant des coupons sur de nombreux sites de al liste ci-dessus.

Conseil n°3 : Marquez des points en ajoutant vos articles dans le panier pour les échanger contre des coupons et passer en caisse le premier.

Conseil n°4 : Anticipez l'après Double 11 et tenez-vous prêts pour les Offres Flash disponibles toutes les heures à partir du 11 novembre dès 9h du matin (heure de Paris) et jusqu'au 13 novembre 9h.

Conseil n°5 : Restez dans la course aux bonnes affaires en vous connectant à des horaires stratégiques.