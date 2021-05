Fête des mères : 5 idées cadeaux si vous vous y prenez au dernier moment

Vous cherchez un cadeau de dernière minute pour la fête des mères, voici 5 produits qui lui feront forcément plaisir !

Un atelier d’artisanat

Wecandoo est un collectif de 800 artisans, chefs et producteurs qui proposent 1500 ateliers partout en France dès 50 euros, abordant plus de 100 savoir-faire différents (céramique, verre soufflé, maroquinerie, joaillerie, tour sur bois, apiculture, viticulture…). De quoi proposer une expérience unique et inoubliable à votre maman !

Un cadre connecté Meural Canvas II

Le Meural Canvas II de NETGEAR est une toile digitale sophistiquée et connectée au WiFi. Elle est pensée pour introduire le monde de l’art dans votre maison ou votre bureau. Avec son écran mat anti-reflet unique en son genre, et sa technologie brevetée TrueArt, Meural Canvas met en valeur chaque coup de pinceau, de sorte que chaque œuvre soit représentée aussi fidèlement que l’original. Les toiles intelligentes Meural constituent également un moyen pratique et simple de mettre en avant vos plus belles photos personnelles à partager avec votre maman.

Un smartpotager Prêt à Pousser Lilo Connect

Une fois Lilo installé dans votre cuisine, vous pouvez cultiver trois plantes différentes en même temps. Le Lilo Connect est équipée de trois capteurs environnementaux, Smart Lilo analyse son environnement, détecte les plantes utilisées et leur stade de développement, pour vous conseiller au mieux et adapter le système de pousse. Par exemple, l’application vous avertit quand il n’y a plus d’eau ou encore, Lilo peut également augmenter la puissance des LED si la lumière est loin des plantes. Le tout nécessite simplement d’être arrosé deux à trois fois par mois. Lilo fonctionne avec des recharges et il suffit de changer de capsules pour découvrir de nouvelles variétés parmi la douzaine de recharges disponibles : basilic, menthe, persil, ciboulette, coriandre… mais aussi les tomates cerises, la menthe chocolat, la verveine et bien d’autres.

Un bouquet de fleur en LEGO

Faites la surprise à votre maman avec un cadeau au plaisir toujours renouvelé, un beau bouquet de fleurs tout sauf ordinaire qui ne se fane jamais !

Ce set de 756 pièces pour 49,99 euros, comprend une foule de jolies fleurs dans une gamme de couleurs étonnantes que les grands constructeurs prendront plaisir à personnaliser et à voir s’épanouir sous leurs doigts. Vous aimerez ces tiges de fleurs modulables, qui permettent à la composition florale de s’adapter à n’importe quel vase. Mufliers, roses, coquelicots, asters, marguerites et brindilles de toutes sortes attendent de trouver leur place dans un bouquet qui se renouvellera sans cesse, selon les envies du jour et le cadre ambiant. L’ensemble comporte une multitude d’éléments LEGO dans de nouvelles couleurs et nouvelles formes pour permettre de reconstituer les pétales et fleurs à l’identique.

Un bracelet connecté HUAWEI Band 6

Entre bijoux et véritable bracelet connecté, le Huawei Band 6 est un bon compromis à moindre cout, un cadeau idéal pour votre maman !

Il possède un design original notamment grâce à son écran AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels et une résolution de 282 pixels par pouce. Ce bracelet connecté met ses concurrents au placard avec un écran 148 % plus grand afin d’apporter un confort de lecture inégalé. Avec une résistance à l’eau, le Band 6 vous permettra de suivre les activités aquatiques grâce à une étanchéité de 5 ATM soit, une capacité d’être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Vous pourrez également compter sur un capteur de fréquence cardiaque et à un capteur d’oxygénation. Enfin, il possède une batterie de 180 mAh capable de restituer une autonomie de quatorze jours sans aucun souci. En ce moment il est disponible pour seulement 59,99€ et la balance connectée Scale 3 est offerte (59,99€) !

