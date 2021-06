Fête des pères : 5 idées cadeau pour votre papa geek

A la recherche d'idées cadeaux geek pour la fête des pères ? Voici 5 idées de la rédac qui feront surement plaisir à ce dernier !

© Photo by RODNAE Productions from Pexels

Le Gant de l’infini de Thanos en LEGO

Cette reproduction en briques de l’emblématique Gant de l’infini, qui apparaît notamment dans les films Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, attirera l’attention et suscitera l’intérêt où qu’elle soit exposée. Il dispose de doigts articulés, d’une plaque descriptive fixée sur une base solide, et comprend des Pierres d’infinité colorées. Cette fascinante maquette attirera tous les regards et animera les conversations, qu’elle soit exposée à la maison ou au bureau ! Un cadeau idéal pour la fête des pères par exemple…

Mesurant plus de 31 cm de haut, 13 cm de large et 11 cm de profondeur, ce set LEGO de 590 pièces (76191) permet aux adultes fans de Marvel de fabriquer le fameux Gant de l’infini ! Il est disponible pour 74,99 euros.

Acheter le set LEGO Gant de l’infini

Appareil photo Instantané Fujifilm Instax Mini 40

Instax Mini 40 est un appareil intuitif et adapté à toutes vos aventures. Le Fujifilm Instax Mini 40 bénéficie d’une fonction exposition automatique grâce à un puissant flash qui s’adapte à la luminosité ambiante pour vous assurer le meilleur rendu possible, de jour comme de nuit. Mettez en valeur vos plus beaux souvenirs sans vous soucier de la recharge, votre Instax Mini 40 fonctionne sur piles pour vous offrir toute la flexibilité des appareils Fujifilm. Emmenez-le partout avec vous grâce à son poids plume (508g) et laissez libre cours à votre imagination ! Il est disponible pour 99,99 euros.

Acheter le Instax mini 40

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon

Si vous disposez votre père dispose d’un vieux téléviseur qui est assez lent, qui n’a pas toutes les options ou les applications que vous souhaitez, cette petite clé devrait l’intéresser. En effet, en connectant l’Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD sur un port HDMI de votre téléviseur, vous profitez d’Android directement dessus. La navigation est fluide, et vous retrouverez un store d’applications avec de nombreuses options. Il ne s’agit pas ici du Play Store, mais de l’Amazon App Store. Qu’à cela ne tienne, toutes les grandes applications sont également disponibles, à l’image de Netflix, Molotov, MyCanal, Apple TV+, Prime Video, etc.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi installer des applications à partir de fichiers APK. Les possibilités sont diverses, et on appréciera surtout la qualité d’image qui peut monter jusqu’en 4K, et ainsi convenir aux différents modèles de téléviseurs. Sur Netflix par exemple, les films et les séries seront dans une définition extrêmement détaillée. De plus, ce petit lecteur multimédia prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+.

Du reste, cette petite clé HDMI est livrée avec une télécommande, qui vous permettra de naviguer facilement dans les menus, de profiter de raccourcis bien pratiques, mais aussi de l’assistante vocale Alexa. Avec cette dernière, vous pourrez ouvrir les applications directement à l’aide de votre voix ou faire une recherche sur Internet. L’Amazon Fire TV Stick 4K est compatible avec le Bluetooth et bien sûr le Wi-Fi, mais aussi avec Alexa, et repose sur un processeur Quad Core et 8 Go de RAM. Il est disponible pour 50 euros.

Acheter le Fire TV Stick 4K

Un T-shirt Star Wars

Votre papa est fan de la saga Star Wars ? C’est l’occasion parfaite de lui offrir ce superbe tee-shirt avec imprimé Dark Vador sur l’avant. Un motif original en appliqué, au toucher caoutchouc et à l’effet vernis pour une tenue originale. Ce tee-shirt pour homme en coton chiné s’associera parfaitement avec un jean ou un chino coloré. Col rond en fin bord-côte. Ourlet surpiqué aux manches et dans le bas. Disponible à partir de 9,99 euros.

Acheter ce t-shirt Star Wars

Découvrir d’autres modèles

Les écouteurs sans-fils Huawei FreeBuds 4i

Grâce à leur technologie de réduction du bruit, les Huawei FreeBuds 4i permettent de profiter d’un son parfaitement clair, même dans un environnement bruyant. En effet, les bruits ambiants sont détectés grâce aux micros et génèrent une onde sonore inverse pour réduire le bruit. L’algorithme de réduction du bruit cible les situations typiquement bruyantes pour optimiser le système ANC tels que les centres commerciaux animés, les transports en commun, les gares, un bureau ou la voix humaine, fournissant ainsi aux utilisateurs une expérience agréable de réduction du bruit.

Grâce à une batterie à haute densité d’énergie, l’autonomie des FreeBuds 4i atteint jusqu’à 10 heures en lecture musicale continue sur une seule charge. Embarquant également une technologie de charge rapide, les écouteurs offrent 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge. Côté design, les écouteurs ont été imaginés pour être facilement transportables. Le boîtier de charge des FreeBuds 4i a été conçu pour épouser la courbe de la paume de l’utilisateur : ni trop grand, ni trop petit, c’est la taille parfaite pour le transporter dans sa main.

En ce moment, acheter les Huawei FreeBuds 4i (79,99€) + la balance connectée Huawei Scale 3 (59,99€) pour seulement 89,98 euros !

Acheter les FreeBuds 4i

Bonus : Un atelier d’artisanat avec Wecandoo

Prendre le temps de se reconnecter à la matière, savourer le plaisir de créer et (re)découvrir nos savoir-faire français. Pour tous ceux qui cherchent un cadeau pas comme les autres, pensez à un atelier Wecandoo, un re-père de bonnes idées pour lui faire plaisir !

Acheter un atelier pour votre papa