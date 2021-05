French Days 2021 : dates, infos, magasins participants

Les French Days sont de retour du 27 mai 7h au 2 juin 7h 2021 ! Au programme, retrouvez plein d'offres et de promotions plus qu'alléchantes.

Cocorico, les French Days reviennent ! Les sites de e-commerce français ont décidé de renouveler ce Black Friday à la française pour une session printanière encore plus incroyable clôturant la période hivernale (et celle du confinement). Cette initiative menée notamment par Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Showroomprivé.com ou encore La Redoute se déroulera du 27 mai 7h au 2 juin 7h 2021.

Ces journées de promotions avec de gros pourcentages de rabais ne sont pas exclusivement réservées à ces 6 enseignes françaises. Les French Days sont ouverts à d’autres commerçants, physiques et en ligne, pour profiter encore plus de cet événement : de nombreux commerçants comptent participer ! Ces réductions sont proposées sur une large sélection d’articles : high-tech, l’électroménager, mais aussi prêt-à-porter et mobilier.

Via nos actualités et nos réseaux sociaux, nous ne manquerons pas de vous indiquer les meilleures offres et bons plans de la quatrième édition des French Days !

Les French Days chez FNAC

Les French Days chez Darty

Les French Days chez Boulanger

Les French Days chez Cdiscount

Les French Days chez Rue du Commerce

Les French Days chez Amazon

Dans quelles catégories les marchands Français sont-ils les plus compétitifs ?

idealo, comparateur de prix s’intéresse à la compétitivité des marchands français et révèle que :

Plus d’un acheteur en ligne Français sur deux (58,6%) juge important ou très important que le produit convoité soit proposé par une enseigne française,

Les univers dans lesquels les marchands sont les plus compétitifs et contrairement aux idées reçues, passer par une enseigne française ne coûte pas forcément plus chère puisque 60 % des meilleurs prix sont proposés par des e-commerçants français, un chiffre au-dessus de la moyenne pour les catégories Beauté & Santé (67%), Maison & Jardin (66%) ou encore Sport et Outdoor (57%),