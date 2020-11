[Guide d’achat] Les meilleures liseuses sur le marché en 2020

Les liseuses sont de plus en plus performantes et agréables à utiliser. Nous vous avons sélectionné les quatre meilleures dans leur catégorie, du petit budget au grand luxe.

S’il existe de plus en plus d’applications de lecture sur smartphone et tablette (comme Wattpad, Google Play Livres ou même Kindle), rien ne vaut le confort d’une liseuse dédiée. Elles sont souvent bien plus endurantes et dotées d’une luminosité optimisée spécifiquement pour la lecture. Mais alors laquelle choisir ? Le Journal du Geek en a sélectionné quatre, en fonction des budgets et des formats, qui devraient satisfaire aussi bien les experts du « e-reading » que les néophytes.

Kindle (2019) : pour les petits budgets

Pour les mordus inconditionnels du livre papier mais qui seraient tentés par une diversification de leur approche, qu’ils se rassurent : la centaine d’euros n’a pas besoin d’être dépassée pour mettre la main sur une bonne liseuse. Et, pour les débutants et néophytes, autant commencer par le début avec la Kindle standard d’Amazon. Après la disparition d’autres options moins chères, comme la Kobo Mini, la liseuse d’entrée de gamme du géant du e-commerce offre probablement le meilleur rapport qualité/prix dans son domaine. Même la récente Kobo Nia, à 99 euros, n’arrive presque pas à la cheville de son cru 2019.

Affichée à 79 € (et quinze euros moins cher, en ce moment !), la Kindle (2019) est une valeur sûre pour une entrée en matière – ou même pour les lecteurs occasionnels qui ont peur d’investir un peu trop pour rien. Si elle est moins chère que sa concurrente canadienne, vendue par la Fnac et plus largement par le groupe japonais Rakuten, la liseuse d’Amazon offre néanmoins une autonomie similaire – quatre semaines à raison de 30 minutes de lecture par jour, en moyenne -, un écran équivalent – de 6 pouces pour une résolution de 800 x 600 (à 167 ppp), agréable même en plein soleil – et une même capacité de stockage (4 Go). Il faut toutefois préciser que la Kindle classique n’est pas certifiée étanche et devra bien rester au sec à l’intérieur ou dans les transports. Rappelons aussi aux non-initiés que cette liseuse n’accepte que les e-books (ou livres numériques) de l’écosystème d’Amazon, aux formats propriétaires AZW ou KF8 – en plus d’autres types de document comme les PDF ou les fichiers TXT simples. L’utilisateur doit donc obligatoirement se fournir auprès de l’immense catalogue d’Amazon pour étancher sa soif de lecture numérique.

Ses points forts ? Son prix ultra-compétitif et sa simplicité.

Kindle Paperwhite : pour les budgets intermédiaires

Si l’écosystème Amazon et ses contraintes (comme la présence de publicité dans l’interface, par défaut) ne vous posent pas de problèmes, la Kindle Paperwhite est l’incontournable liseuse qu’il vous faut. Pour 129 euros, elle propose une expérience très polyvalente et un excellent rapport qualité/prix. Si son autonomie (d’environ six semaines) est légèrement inférieure à celle de sa concurrente directe, la Kobo Clara HD (à 8 semaines d’autonomie), elle la surpasse dans tous les autres domaines.

Elle est certifiée résistante à l’eau, jusqu’à deux mètres de profondeur, selon la norme internationale d’étanchéité IPX8. Elle affiche du reste un design plus élégant et un écran lisse anti-reflet de 6 pouces avec une résolution supérieure à la concurrence : 1 400 x 1080 (300 ppp). Son éclairage, s’il ne s’ajuste pas automatiquement, peut se régler manuellement. Autre plus, inexistant chez une Kobo Clara HD par exemple : la compatibilité avec les formats MP3 des livres audio du catalogue Audible. Enfin, pour les dévoreurs de romans prêts à débourser 30 euros de plus, sa capacité de stockage peut passer de 8 Go à 32 Go, soit largement de quoi rentabiliser l’achat.

Ses points forts ? Une définition HD et une grande polyvalence d’utilisation (malgré les contraintes d’Amazon).

Kobo Libra H20 : le grand format

Si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi vous éloigner des modèles standards de 6 pouces pour un plus grand format. Parmi les nombreuses liseuses du genre (comme la Vivlio InkPad 3, l’Onyx BookMax 3 ou encore la Kindle Oasis), la Kobo Libra H20, proposée par la Fnac, offre certainement la meilleure expérience au meilleur prix. Affichée à 179 euros, contre 249 pour son pendant chez Amazon, la liseuse grand format de Kobo se dote d’un écran 7 pouces d’une résolution 1680 × 1264 (300 ppp) sans dépasser les 200 grammes. Ce dernier se dote, en plus, d’un rétroéclairage associé au système ComfortLight Pro, qui ajuste la luminosité et sa teinte en fonction du moment de la journée, pour réduire le taux de lumière bleue le soir.

La Kobo Libra H20 brille surtout par son design. Étanche (IPX8), celui-ci permet aussi bien la lecture en mode portrait que paysage et profite d’une tranche latérale plus ergonomique pour la prise en main. Cette tranche accueille aussi deux boutons physiques pour tourner les pages sans passer par l’écran tactile. Son dos anti-dérapant peut être couvert d’un étui SleepCover qui se plie pour lui offrir un support oblique. Enfin, comme le reste des liseuses Kobo, la Libra H20 a l’avantage d’être « open e-pub » et d’accepter une grande variété de formats e-books sans oublier les PDF. Ses deux seuls défauts : une capacité de stockage de seulement 8 Go et l’incompatibilité avec les formats audio.

Ses points forts ? Son design très ergonomique et sa large compatibilité de formats.

Vivlio Touch HD Plus : l’alternative

Fort heureusement, Amazon et la Fnac ne sont pas les deux seuls vendeurs de liseuses en France. Il existe plusieurs marques – dont Bookeen ou Boyue – qui proposent aussi des « e-readers » compatibles avec une variété de formats, dont l’incontournable E-PUB. Le Journal du Geek a fait le tri et le compromis parfait parmi toutes ces alternatives n’est autre qu’une Française : la Vivlio Touch HD Plus.

Pesant 155 grammes seulement, autonome jusqu’à 8 semaines et certifiée étanche (HZO Protection), la Touch HD Plus s’équipe d’un écran 6 pouces d’une résolution 1072 x 1448 (300 ppp), modulable à la façon de la Libra H20 et doté d’un rétro-éclairage SmartLight. Celui-ci, à la manière du ComfortLight Pro de Kobo, ajuste la luminosité et les couleurs de la liseuse selon les désirs du lecteur. Armé de 16 Go de mémoire interne, l’appareil de Vivlio est aussi compatible avec la synthèse vocale. . Ce modèle propose une interface extrêmement complète – des paramètres de réglage aux applications disponibles – manipulable grâce à quatre boutons physiques. De quoi ravir même les plus utilisateurs les plus expérimentés.

Ses points forts ? Elle a tout ce qu’il faut, sans fioriture.