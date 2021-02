Saint Valentin : 10 idées cadeau à offrir à votre moitié geek

La fête des amoureux c’est dans quelques jours ! Afin de trouver le cadeau idéal pour votre moitié, voici une sélection de 10 idées originales pour homme ou femme à des prix variés…

Un bouquet de fleur en LEGO

Faites la surprise à l’être aimé avec un cadeau au plaisir toujours renouvelé, un beau bouquet de fleurs tout sauf ordinaire qui ne se fane jamais !

Ce set de 756 pièces pour 49,99 euros, comprend une foule de jolies fleurs dans une gamme de couleurs étonnantes que les grands constructeurs prendront plaisir à personnaliser et à voir s’épanouir sous leurs doigts. Vous aimerez ces tiges de fleurs modulables, qui permettent à la composition florale de s’adapter à n’importe quel vase. Mufliers, roses, coquelicots, asters, marguerites et brindilles de toutes sortes attendent de trouver leur place dans un bouquet qui se renouvellera sans cesse, selon les envies du jour et le cadre ambiant. L’ensemble comporte une multitude d’éléments LEGO dans de nouvelles couleurs et nouvelles formes pour permettre de reconstituer les pétales et fleurs à l’identique.

Un Pegboard

Le Pegboard est une étagère murale modulaire qui vous permet de ranger votre intérieur selon les besoins de chacun. De nombreux accessoires sont disponibles, du Porte-Bijoux au Pot de Fleurs Suspendu, afin de créer un Univers à l’Image de votre moitié ! Le Pegboard trouvera sa place chez vous grâce à son côté pratique et son design Minimaliste. Le Pegboard est « made in France » est disponible à partir de 59 euros.

#Nofilter Version Couple

Envie de pimenter sa vie de couple et de réchauffer ses longues soirées d’hiver ? Avec #NOFILTER Version Couple, on s’amuse à se dévoiler, se redécouvrir grâce à des questions drôles, plus ou moins osées et inattendues. Incollable sur sa moitié ? Cela reste à voir …

Si l’amour est un jeu, en voici les règles : chacun doit tout d’abord se munir de son bloc réponses et de son confessionnal. Chaque membre du couple doit répondre secrètement et correctement de façon identique à 5 questions plus ou moins coquines basées sur la vie quotidienne, sociale et intime : « Quelle est la date exacte de notre premier bisou ?« , « La première chose qui m’a fait craquer chez toi, c’est ?« , etc. À chaque manche gagnée, le couple remporte un morceau de puzzle. La partie s’achève lorsque le couple a répondu correctement à 5 questions par manche et a donc reconstitué son puzzle « cœur ».

Un atelier d’artisanat

Wecandoo est un collectif de 800 artisans, chefs et producteurs qui proposent 1500 ateliers partout en France dès 50 euros, abordant plus de 100 savoir-faire différents (céramique, verre soufflé, maroquinerie, joaillerie, tour sur bois, apiculture, viticulture…). De quoi proposer une expérience unique et inoubliable à votre moitié à l’occasion de la Saint-Valentin !

Un Mug pour dire « je t’aime » différement

Le site Monsieur t-shirt est connu pour ses nombreux t-shirts bien marrants, mais il fait également d’autres produits comme cet excellent Mug « Je t’aime Connasse/Connard ». Un cadeau simple à 19,90 euros, pour lui rappeler chaque jour que vous l’aimez <3

Un Dodow pour bien dormir

Dodow est aussi efficace qu’un somnifère mais sans aucun effet secondaire puisque selon le constructeur, le produit permet de s’endorment 2.5x plus vite qu’avant. Pas connecté (pour une fois), Dodow, qui fonctionne avec des piles AAA, est un petit galet qui émet une lumière douce et bleue. Il se charge d’indiquer un rythme optimal de 6 respirations par minutes pour vous mettre en état de repos et rééquilibrer votre système nerveux autonome, dont l’expiration est 50% plus longue que l’inspiration pour vous fatiguer. Synchroniser sa respiration sur une lumière qui pulse à un rythme lent et régulier a ainsi un effet hypnotique. L’exercice dure 8 ou 20 minutes puis Dodow s’éteint tout seul.

Un smartpotager Prêt à Pousser Lilo Connect

Une fois Lilo installé dans votre cuisine, vous pouvez cultiver trois plantes différentes en même temps. Le Lilo Connect est équipée de trois capteurs environnementaux, Smart Lilo analyse son environnement, détecte les plantes utilisées et leur stade de développement, pour vous conseiller au mieux et adapter le système de pousse. Par exemple, l’application vous avertit quand il n’y a plus d’eau ou encore, Lilo peut également augmenter la puissance des LED si la lumière est loin des plantes. Le tout nécessite simplement d’être arrosé deux à trois fois par mois. Lilo fonctionne avec des recharges et il suffit de changer de capsules pour découvrir de nouvelles variétés parmi la douzaine de recharges disponibles : basilic, menthe, persil, ciboulette, coriandre… mais aussi les tomates cerises, la menthe chocolat, la verveine et bien d’autres.

Un Amazon Fire TV Stick Lite

Le Fire TV Stick Lite est une passerelle multimédia qui vous offre bien des services. Son principal atout réside dans sa configuration simple, rapide et intuitive. Il suffit de brancher votre clé sur votre téléviseur HD, votre câble d’alimentation sur une prise électrique et de connecter votre modèle à Internet. Vous aurez alors accès à une multitude de services, comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV ou encore MyCanal. Amazon oblige, cette passerelle multimédia est compatible avec l’assistance vocale Alexa. Plus pratique encore que les précédentes générations, vous pouvez allumer votre téléviseur et choisir votre contenu à visionner directement à l’aide de votre voix grâce au micro intégré dans la télécommande.

Le Fire TV Stick Lite profite une capacité de stockage de 8 Go afin de stocker les données et médias de votre choix. Bien sûr, ce modèle est compatible avec le Wi-Fi le Bluetooth. L’alimentation se fait par le biais d’un câble USB qui fournit. Côté vidéo, ce dongle est compatible avec la plupart des plug-ins utilisés : HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 et Vp9.

Un livre de recette inspirées de la culture geek : Gastronogeek 2 Le Retour

Gastronogeek 2 Le Retour vous propose de plonger dans les références les plus cultes de la pop culture pour un voyage au bout des saveurs et de la gourmandise ! 42 nouvelles recettes inspirées par les grands univers de la pop culture : science-fiction, fantastique, jeux vidéo, mangas, comics avec des références comme The Mandalorian, Blade Runner, Star Trek, Jurassic Park, Stranger Things, Dr Who, Ghostbusters, etc. On retrouve dans ce nouvel ouvrage, des pas à pas photographiés pour les gestes techniques et les recettes de base ainsi que des astuces et des conseils pour réussir toutes ces recettes. Gastronogeek 2 Le Retour est disponible depuis le 14 octobre aux éditions Hachette Heroes, il fait 192 pages pour un prix attractif de 24,95 euros.

Un abonnement d’un an à Disney+

Disney+ permet à tout un chacun d’offrir des abonnements annuels à sa plateforme, au prix unitaire de 69,99 euros (avant augmentation au 23 février). Ce cadeau dématérialisé pourrait bien venir sauver la Saint-Valentin de certains d’entre nous en panne d’idées qui s’imaginaient déjà en train de faire la queue dans des magasins pris d’assaut, et cela en pleine crise sanitaire.