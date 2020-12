[Dossier] 5 jeux de société d’escape game à offrir pour Noël

Cette année Noël aura un goût particulier, petit comité, pas de voyage, pas de ski… Les fêtes auront un goût différent, plus anodin, plus proche du quotidien… Pour essayer de pallier cela, on a décidé de vous faire voyager, de vous emmener dans un autre univers. Nous avons réfléchi à la meilleure option et la solution va vous plaire : les jeux de société ! Plus précisément les jeux d’escape game ; de plus en plus recherchés et réalistes ces jeux vous emmènent dans un univers totalement différent où la réussite dépend de votre capacité d’immersion. Pour vous expliquer et vous conseiller au mieux, nous avons demandé à notre équipe de spécialistes de ludum.fr de vous réaliser un petit top 5 des jeux de société d’escape game à offrir pour Noël !

Detective, une véritable enquête moderne !

On commence par l’As d’Or expert 2019, Detective est un des jeux d’escape game les plus reconnus par les joueurs. Réaliste et captivant, vous vous plongerez dans des enquêtes passionnantes avec l’aide de votre base de données web !

Detective est un jeu simple à comprendre et à prendre en main. Vous êtes des agents de Antares et vous devez enquêter sur des affaires complexes et d’une importance cruciale ! Le jeu vous offre 5 enquêtes possibles dans laquelle votre meilleure alliée sera une application mobile qui vous guidera à travers les cartes indices et les preuves que vous trouverez ! Chaque joueur à un rôle crucial avec notamment des avantages utilisables chaque jour. En effet, la difficulté vient de ce concept de temps qui va vous poser problème, chaque déplacement, piste suivie ou autre va vous coûter du temps ! À vous de bien réfléchir avant de partir dans une direction car faire demi-tour vous fera perdre un temps non négligeable…

Un véritable escape game dans votre salon ! Interactif et prenant, si vous voulez vous évader l’espace d’une soirée, Détective est le jeu à avoir ou à offrir à Noël.

Detective, édité par Iello

1 à 5 joueurs, à partir de 16 ans, environ 120 min

Auteur : Ignacy Trzewiczek

Illustrateurs : Rafat Szyma et Aga Jakimiec

Unlock ! Mythic Adventures, le petit dernier de la saga !

Le succès d’Unlock n’est plus à prouver, As d’Or en 2017 pour le premier, tous les épisodes sont un véritable succès. Avec Mythic Adventures sorti pour cette fin d’année 2020, le 8 ème de la saga, 3 enquêtes déjantées vous ouvrent leurs portes dans des scénarios complexes et captivants !

Unlock reste dans le même registre que les précédents au niveau du gameplay, avec des cartes indices numérotées et une application mobile pour vous accompagner. Pour jouer vous devez associer les cartes et les énigmes afin de résoudre l’enquête ! L’application vous chronomètre et fait monter la pression au fur et à mesure… En cas de problèmes, l’application peut aussi vous apporter une aide précieuse !

Unlock est un véritable jeu d’escape game plein de rebondissements et de difficultés avec une capacité hors du commun à vous faire entrer dans le jeu et dans l’enquête !

Unlock ! Mythic Adventures, édité par Space Cowboys

1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, environ 60 min

Auteur : Cyril Demaegd

Illustrateur : Collectif

Exit : Le cadavre de l’Orient Express, un voyage à rebondissements !

Exit, la référence de l’escape game vous emmène cette fois dans une enquête complexe à bord d’un train vers Constantinople à la manière d’un véritable Hercule Poirotl où les personnages sont potentiellement tous suspects…

Dans ce dernier numéro, le principe est le même : un livret de situations, des cartes énigmes et surtout la roue de décodage ! Dans cette aventure, le but du jeu est de découvrir le tueur de l’Orient Express ! Chaque carte représente une énigme à résoudre qui vous guidera vers le tueur. La roue vous permet de résoudre certaines énigmes en les décodant, alors que le livret vous permettra de vous plonger dans le décor du train et de trouver par vous même des indices…

Exit : Le cadavre de l’Orient Express est véritablement immersif, il vous transporte dans une enquête pleine de rebondissement… Parviendrez vous à trouver le meurtrier avant de le perdre à tout jamais dans Constantinople ?

Exit : Le cadavre de l’Orient Express , édité par Iello

1 à 6 joueurs, à partir de 12 ans, environ 45 min

Auteurs : Inka et Markus Brand

Illustrateur : Franz Vohwinkel

Undo : Ruelle Pourpre, influencer le cours d’une vie !

Encore une extension de saga avec cette fois-ci Undo : Ruelle Pourpre ! Dans celui-ci, vous devrez sauver une vie en voyageant dans le temps pour influencer son destin tragique mais ne pas non plus modifier le cours de l’histoire…

Dans cette nouvelle aventure, le but est d’éviter la mort d’une personne. Pour cela, vous retournerez tous à une époque de sa vie précise pour pouvoir influencer son destin. Votre enquête va vous plonger au cœur même d’une histoire bouleversante et dans la vie compliqué d’un homme torturé… C’est cette complexité qui rajoute encore plus de difficulté à l’enquête en veillant à ne pas faire de changements trop excessifs pour ne pas lui enlever le peu de bons moments passés dans sa vie…

Dans ce numéro particulier, votre mission est particulièrement immersive, vous vivez le moment présent et découvrez des informations édifiantes qui vous bouleverseront dans votre mission…

Undo : Ruelle Pourpre , édité par Gigamic

2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, environ 60 min

Auteurs : Michael Palm et Lukas Zach

Illustrateur : Léa Frölich

Escape Box : Rick et Morty, faites partie intégrante de la famille Smith !

Comme quoi on peut être l’homme le plus intelligent de l’univers mais se faire avoir quand même ! Dans cet Escape Box vous incarnez Morty et vous devez sauver votre terrible grand-père coincé dans le Minivers !

Dans cet Escape Box, vous plongez dans le “merveilleux” univers de Rick et Morty (chacun son point de vue), pour sauver Rick et Summer bloqués dans le Minivers par le scientifique fou Zepp… Rick est parvenu à vous laisser un message pour les retrouver, vous disposez de 60 minutes, pas plus, pour les sauver en déchiffrant les énigmes laissées par Rick grâce aux cartes de jeu ! Plongez-vous encore plus dans l’ambiance avec la bande son de Rick et Morty en fond, et qui sait ? Elle pourra peut-être vous inspirer ?

Un univers totalement délirant avec un mission bien précise, prenez garde à ne pas vous faire piéger et sauvez votre famille !

Escape Box : Rick et Morty , édité par 404 éditions

3 à 6 joueurs, à partir de 14 ans, environ 60 min

Auteur : Stéphane Anquetil

Voilà donc un aperçu de tous les voyages possibles grâce aux jeux de société mais si vous en voulez encore plus n’hésitez pas à aller voir le top 25 des meilleurs jeux de société d’escape game de Noël 2020 de l’équipe de ludum.fr ! À bientôt !