Dossier Soldes d’hiver 2021 : dates, infos et conseils

Place aux soldes d’hiver 2021 pour tenter de penser à autre chose en ce début d’année, qui seront étalés sur 4 semaines du 20 janvier au 16 février inclus.

Le coup d’envoi des soldes d’hiver 2021 va bientôt débuter avec son lot de bonnes affaires et de rabais attractifs. Tant en magasins qu’en ligne, les commerçants comptent écouler leurs stocks et invendus pendant cette courte période. Car oui, cette année est la première fois que les soldes d’hiver dureront 4 semaines au lieu de 6 habituellement, depuis un arrêté du 27 mai 2019 qui fixe les dates et horaires des soldes ainsi que leur durée.

Les soldes d’hivers s’étalent différemment en fonction du lieu géographique dans lequel on se trouve. Au niveau national, ils auront lieu du 20 janvier au 16 février inclus. À titre dérogatoire pour l’année 2021, la date de début des soldes d’hiver est également fixée au 20 janvier pour les départements métropolitains de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges et le département d’outre-mer de Guadeloupe.

Avec un bilan décevant pour les commerçants après les soldes d’hiver de 2020, notamment suite aux mouvements sociaux, mais également (et surtout) pour les soldes d’été à cause de la Covid-19, ces derniers espèrent bien débuter cette nouvelle année sur une note positive, même si la pandémie est encore là. Toutefois, avec les ventes privées qui se multiplient et autres opérations commerciales régulièrement proposées (Black Friday, Prime Day d’Amazon), il est possible de profiter de promotions intéressantes presque toute l’année.

Profiter des soldes sereinement

Il est vrai qu’avec toutes ces offres sur les sites d’e-commerce traditionnels, on peut se retrouver vite perdu. Selon l’étude menée par YouGov, pour le compte du comparateur de prix le Dénicheur, 60% des consommateurs disent ainsi se sentir perdus devant l’abondance de soldes proposées sur internet. On vous conseille donc de prendre le temps de repérer les produits souhaités en amont et comparer les offres :

Faites du repérage et notez bien les prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Si vous effectuez des achats en ligne, attention à certains sites douteux qui peuvent solder un article au même tarif qu’avant l’évènement, ou bien gonfler le prix de départ pour faire croire à un pourcentage de réduction plus important.

Fixez-vous un budget ou listez les produits que vous souhaitez acheter au préalable pour éviter tout achat compulsif et vous retrouver dans le rouge.

Quand vous pensez faire une bonne affaire, vérifiez tout de même les offres de ce même produit chez d’autres commerçants. Vous pourriez tomber sur une offre plus intéressante !

Faites du repérage chez les marchands !

À quelques jours du début des promotions, il est temps de faire votre repérage sur vos sites de e-commerce préférés. Pour cela, dressez une liste de produits qui vous intéressent et notez leurs prix actuels. En effet, lors des soldes les vendeurs doivent impérativement indiquer le rabais proposé par rapport à un prix de référence réel, et ils n’ont pas le droit d’augmenter le prix d’un produit avant la période des soldes. Ainsi, lorsque les soldes débuteront, vous pourrez rapidement savoir si les réductions sont réellement intéressantes, et choisir la meilleure offre.

Définissez votre budget

Pour faire des soldes sans perdre de temps, il est important de connaître les limites de son budget. Cela vous permettra d’éviter les achats purement impulsifs, mais si parfois c’est compliqué ! Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez facilement réaliser une estimation de la somme que vous pourrez dépenser. Il suffit alors de se fixer une limite à ne pas dépasser, de dénicher les très bon prix, et ainsi vous pourrez peut être faire quelques extra.

Attention aux pièges

Durant les soldes, les commerçants doivent établir clairement la distinction entre les produits soldés et ceux qui ne le sont pas. Les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 1 mois avant le début des soldes. En effet, les commerçants n’ont pas le droit de faire venir des produits spécialement pour les soldes ! Notez également que les limitations de garanties sur les articles soldés sont interdites, puisque les garanties sont similaires à celles des produits non soldés.

Les soldes chez les différents ecommerçants

Comme à chaque période de soldes, les enseignes, qu’elles soient physiques ou en ligne, proposeront leurs meilleures offres et rabais.

Amazon

Fnac

Darty

Boulanger

Rakuten

Cdiscount

Auchan

Aliexpress

Rue du commerce

Gearbest

Banggood

