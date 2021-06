Bon plan : Cdiscount brade les AirPods 2, c’est la Top Vente des soldes

C'est le premier jour des soldes, Cdiscount fait chuter le prix des AirPods 2 (et des AirPods Pro) avec cette remise folle. Attention aux stocks, ils sont limités et ils vont partir très vite.

Pour les soldes, Cdiscount fait chuter les AirPods 2 à 119 euros au lieu de 179 euros. De leur côté, les AirPods Pro tombent à 199 euros au lieu de 279 euros. Dans les deux cas, vous avez de belles économies à réaliser sur votre prochaine paire d’écouteurs sans fil.

Présentés par Apple en février 2019, les AirPods 2 sont les dignes successeurs du premier modèle dévoilé quelques années plus tôt. Cette mise à jour offre une petite amélioration par rapport à la première version, tout en continuant de proposer un véritable confort à l’écoute pour une bonne qualité sonore. Ce modèle revendique 6 heures d’autonomie, une période qui augmente grâce au boîtier de charge fourni avec les écouteurs sans fil. Si vous êtes un adepte de la réduction de bruit, il faudra vous tourner vers les AirPods Pro.

À leur tarif de base, le prix des AirPods 2 est de 179 euros. À ce tarif, ils connaissent déjà un succès flagrant sur le marché des écouteurs sans fil. Mais si vous hésitiez depuis un moment à vous tourner vers ce modèle, cette offre est une belle aubaine pour faire des économies. Avec cette offre flash, il tombe sous la barre des 120 euros, ce qui représente une belle réduction sur un produit aussi populaire. Apple ne fait jamais de rabais elle-même peu importe l’occasion, si bien que c’est toujours un plaisir de voir de tels deals chez Cdiscount.

Pourquoi choisir les AirPods 2 ?

On l’a dit, le design des AirPods n’était pas vraiment apprécié à la sortie des écouteurs sans fil d’Apple. Pourtant, ils ont réussi à se faire une place de choix auprès du public au point qu’ils représentent désormais la plus grosse part du marché dans le monde. Ils ont aussi l’avantage d’être compatibles avec tous les smartphones en plus des appareils tournant sous Android. Pour profiter de la qualité sonore des AirPods 2 ou des AirPods Pro, vous n’avez qu’à être en possession d’un téléphone compatible avec le Bluetooth, autant dire que c’est le cas de presque tous les appareils de ces dernières années.

L’utilisation des AirPods 2 ou des AirPods Pro est très simple. Pour en profiter, il suffit de rapprocher le boîtier de charge avec les écouteurs sans fil dedans près de votre smartphone. L’appareil reconnaitra aisément les accessoires et vous proposera de les relier, ce que vous devez accepter. Dès lors que la connexion est établie, vous n’avez plus qu’à profiter de votre musique préférée ou passer des appels depuis les écouteurs sans fil.

Les AirPods 2 et les AirPods Pro sont tous les deux fournis avec un boîtier de rangement. En plus d’éviter de perdre les écouteurs sans fil, il bénéficie également de recharger celui-ci quand ils sont installés dans l’étui en question. L’offre sur les AirPods 2 concerne un boîtier de charge filaire, tandis que celui des AirPods Pro est sans fil. Si vous avez un dispositif qui vous permet de poser vos appareils pour les recharger, la version Pro pourra vous convenir à la perfection. Grâce à ce boîtier, l’autonomie des écouteurs augmente considérablement et vous offre de longues heures d’écoute.

Avec les AirPods 2, vous profitez de six heures d’autonomie tandis que le boîtier fait office de seconde batterie. C’est aussi le cas avec les AirPods Pro, sachant que le boîtier permet aux écouteurs sans fil d’atteindre les 24 heures d’autonomie. Dans tous les cas, vous pouvez faire des déplacements assez longs avant d’avoir besoin de charger les écouteurs ou le boîtier, ce qui est un gros avantage en cas de voyage ou de longs trajets dans les transports en commun. Apple indique qu’une charge de 5 minutes permet de récupérer 1 heure d’autonomie sur les AirPods 2 ou les AirPods Pro, un autre argument de choix pour tous les utilisateurs pressés.

Si vous êtes en quête d’écouteurs sans fil qui vous permettent de vous couper du monde extérieur, les AirPods Pro sont un excellent choix. Dévoilés par Apple en fin 2019, ils ont le gros avantage de profiter de la réduction de bruit active, une fonctionnalité qui vous offre la possibilité de rester dans votre bulle pour écouter de la musique ou passer des appels. Par contre, ils ont droit à des embouts en silicone, un design qui ne plaît pas à tous les utilisateurs. Ce choix dépendra donc de vos préférences et de vos attentes. Dans tous les cas, vous faites une excellente affaire sur un modèle haut de gamme.

Cette offre flash sur les les AirPods 2 et les AirPods Pro est une folie. Il était certain que le marchand en ligne allait sortir le grand jeu pour ces soldes, mais on ne s’attendait pas à voir de telles remises sur les écouteurs sans fil. Preuve en est que le marchand en ligne compte bien rattraper les contretemps rencontrés plus tôt dans l’année à cause de la crise sanitaire. Après que la date soit restée en suspend quelques semaines, le leader du ecommerce compte bien dévoiler ses meilleures offres. Profitez-en dès maintenant, les meilleures offres sont toujours dévoilées au début de l’événement.

Si vous choisissez les AirPods 2 ou les AirPods Pro sur Cdiscount, sachez que vous avez droit à un délai de rétraction de 14 jours, une période pendant laquelle vous pouvez tester et renvoyer les écouteurs sans fil s’ils ne vous conviennent pas. De quoi être tranquille avant de prendre une décision plus définitive. Le tout sachant que ces deals ne vont pas rester en ligne très longtemps, ces offres ont vocation à disparaitre en quelques heures, soyez rapide pour profiter de nouveaux écouteurs premium.

On ne sait pas si (et quand) les AirPods 2 et les AirPods Pro pourraient avoir droit à un tel tarif chez Cdiscount ou d’autres marchands en ligne. On le redit, Apple ne fait jamais de réductions lui-même sur ses sites ou dans ses boutiques, c’est pour ça que ce deal est une très belle opportunité. Par contre, les stocks sont très limités.

