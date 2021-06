Amazon renouvelle Good Omens pour une saison 2

D’abord imaginée comme une série limitée, Good Omens va finalement revenir sur nos écrans. Amazon Prime Video vient de commander une saison 2 à la série avec Michael Sheen et David Tennant.

L’univers de Neil Gaiman et Terry Pratchett va s’offrir une nouvelle incursion sur Amazon Prime Video. Selon Deadline, la plateforme aurait commandé une seconde saison à la série Good Omens. Ces six nouveaux épisodes seront tournés un peu plus tard cette année en Écosse.

Une suite qui s’affranchit du roman

Cette nouvelle salve d’épisodes devrait s’affranchir des écrits des deux romanciers. Une fois l’Apocalypse déjouée, Aziraphale et Crowley coulent des jours heureux à Londres lorsqu’un messager débarque avec un mystère surprenant. Cette suite, imaginée par les deux auteurs dans une chambre d’hôtel à Seattle devrait ainsi rendre hommage au roman. Gaiman a expliqué “Terry n’est plus là, mais quand il était encore vivant, nous avions parlé de ce que nous voulions faire avec Good Omens et la suite de l’histoire. Et maintenant, grâce à BBC Studios et Amazon, je peux enfin emporter l’histoire jusqu’à cette fin”.

Il ajoute : “J’ai recruté de merveilleux collaborateurs et John Finnemore m’a rejoint pour porter le flambeau. Il y a tellement de questions que les gens ont posées sur ce qui s’est passé ensuite, et aussi, ce qui s’est passé avant. Voici les réponses que vous attendiez.”

What have our favorite angel and demon gotten into this time? 😇 😈 #GoodOmens is returning for Season 2 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/aKH05BKEoh — Good Omens (@GoodOmensPrime) June 29, 2021

Au casting, on devrait ainsi retrouver Michael Sheen et David Tennant dans les rôles-titres. Les deux acteurs n’ont d’ailleurs pas caché leur enthousiasme à l’idée de se retrouver devant les caméras. “Le retour de Good Omens est une bonne nouvelle pour moi. Je vais pouvoir retrouver Michael et transmettre les merveilleux mots de Neil. Je vais pouvoir retrouver Michael et transmettre les merveilleux mots de Neil.”

Pour l’instant, Amazon n’a pas donné la date de diffusion de cette nouvelle saison. Le tournage devant se dérouler à la fin de l’année, il faudra sans doute patienter jusqu’à la fin de l’année 2022, au plus tard. En attendant, Neil Gaiman va dévoiler la première saison de Sandman, sur Netflix.

Découvrir Good Omens sur Amazon Prime Video