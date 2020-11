Comparatif VPN : lequel choisir en 2020 ? Voici le top des meilleurs VPN

Entre cookies, trackers, Loi renseignements et autres outils de pistage, protéger sa vie privée sur internet est devenu un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. L’une des solutions pour empêcher les publicitaires, mais aussi les États de vous suivre à la trace est d’utiliser un VPN. Nous en avons passé plusieurs au banc d’essai. Voici le top 12 pour vous recommander le meilleur !

Qu’est ce qu’un VPN, à quoi ça sert ? Définition.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qu’est un VPN, et surtout pourquoi il est utile. Le sigle signifie Virtual Private Network, ou Réseau Privé Virtuel. Comme son nom l’indique, l’idée de base est de créer un réseau privé entre deux ordinateurs isolés du reste du monde. Cette fonctionnalité est toujours utilisée aujourd’hui dans les entreprises afin de pouvoir accéder aux serveurs de l’entreprise à distance, lorsque l’on est en déplacement par exemple.

Mais la technologie a bien plus de potentiel, et le VPN est désormais utilisé par le grand public afin de protéger sa vie privée. Un VPN peut agir comme une passerelle vers internet, camouflant l’adresse IP de l’utilisateur réel. Il est dès lors intraçable, ou du moins bien plus difficilement. C’est ainsi que les VPN sont utilisés pour échapper aux yeux d’un État autoritaire qui contrôlerait internet.

Dans nos démocraties, l’idée est surtout d’éviter d’être suivi par les publicitaires, et d’accéder à des services réservés à des régions données, comme des chaînes de télévision par exemple. Vous pourrez ainsi regarder la TV française en déplacement ou en Angleterre. Rappelons qu’en France l’usage d’un VPN est parfaitement légal. En revanche, l’utilisation que vous pourrez en faire ne le sera pas forcément, comme le téléchargement de fichiers non libre de droits, ou le contournement de filtrages régionaux. Pour le bien du test, nous avons dû contourner lesdits filtrages, mais nous ne recommandons pas ce type d’utilisation.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Un VPN seul est un moyen simple d’augmenter votre sécurité et d’accéder aux ressources d’un réseau auquel vous n’êtes pas physiquement connecté. Ce que vous finirez par faire en utilisant un VPN est une autre chose. En règle générale, les utilisateurs VPN peuvent être divisés en différentes catégories :

Vous êtes dans sur un réseau public, comme un cybercafé ou un aeroport

Si vous utilisez un WLAN public, un VPN est votre meilleur ami, même s’il est protégé par un mot de passe. Parce que si un hacker se trouve dans le même WLAN, il est assez facile pour lui d’espionner vos données. La sécurité de base offerte par votre cybercafé moyen, à savoir un mot de passe WPA2, n’est pas suffisante pour fournir une protection solide contre les autres utilisateurs du réseau.

En utilisant un VPN, vous ajoutez une couche supplémentaire à la sécurité de vos données en contournant le fournisseur d’accès Internet (FAI) de votre cybercafé et en chiffrant toutes vos communications. Les pirates passeront ainsi à des proies plus faciles.

Vous voyagez

Si vous voyagez dans un pays étranger (comme la Chine, où les sites Web comme Facebook sont inaccessibles), un VPN peut vous aider à accéder à des services qui peuvent ne pas être disponibles dans ce pays.

Habituellement, le VPN vous offre la possibilité d’accéder aux services de streaming que vous payez et auxquels vous avez accès dans votre pays d’origine, mais qui sont bloqués dans un autre pays en raison de problèmes juridiques internationaux. Avec un VPN, vous pouvez donc apprécier le service de la même manière qu’à la maison. L’utilisation générale du VPN montre d’énormes pics dans les pays non américains lors d’événements tels que le Super Bowl (finale de la US American Professional Football League, National Football League, NFL) et March Madness (championnat national de basketball universitaire). Netflix essaie constamment de prendre des mesures contre les utilisateurs de VPN, mais de nombreux fournisseurs de VPN réagissent avec des ajustements appropriés à leurs services. On peut l’appeler un peu le jeu de la taupe et certains fournisseurs de VPN réussissent encore à gagner encore et encore.

Les voyageurs pourraient également obtenir un tarif moins élevé en utilisant le service, car les prix peuvent varier d’une région à l’autre.

Vous êtes un travailleur ou un étudiant nomade

En général, un service VPN fourni par l’entreprise ou l’école est utilisé à cette fin. Cela permet d’accéder au contenu en déplacement ou à la maison. En outre, un VPN peut protéger les ressources du réseau lorsque vous êtes dans des réseaux WIFI publics, comme ceux que l’on trouve souvent dans les aéroports ou les cafés.

Vous êtes une personne politique dissidente

Certains pays ne bénéficient pas de la même protection de la liberté de la presse, de la liberté d’expression comme beaucoup de pays occidentaux. Certains régimes prennent des mesures draconiennes pour surveiller et combattre ceux qu’ils considèrent comme une menace.

En fait, il faut presque tenir pour acquis que l’utilisation d’un VPN pour Internet est indispensable pour les dissidents politiques (avec d’autres outils de protection des données) dans un régime répressif. Cependant, elles ne sont pas toujours une bonne solution et les gouvernements commencent à sévir contre leur utilisation.

Vous voulez juste un peu d’intimité

Même dans le confort de vos quatre murs, l’utilisation d’un VPN pour votre activité Internet habituelle n’est pas une mauvaise idée. En général, cela vous empêchera de laisser des traces sur Internet qui pourraient être espionnées par votre fournisseur d’accès.

Si vous recherchez un VPN pour surfer tous les jours, il vaut la peine de faire des recherches approfondies.

Une combinaison des précédents points

Cette division ne s’exclut pas mutuellement et beaucoup d’entre nous appartiendront à une catégorie ou à une autre. Dans tous ces cas, un service VPN peut être utile.

Même si aucun des aspects ci-dessus ne vous convient, vous pouvez toujours bénéficier d’un VPN. Vous devriez certainement en utiliser un si vous voyagez ou travaillez à partir d’un réseau non fiable (c’est-à-dire un réseau qui ne vous appartient pas ou un réseau que vous ne gérez pas). Ouvrir votre ordinateur portable dans un cybercafé pour vous connecter à Facebook ou consulter vos courriels à l’aéroport à l’aide de votre téléphone portable peut constituer un risque potentiel.

Avec un VPN, il est possible que votre fournisseur Internet n’ait plus accès aux données de votre navigateur, mais vous ne pouvez pas empêcher votre fournisseur VPN de le faire. Certains fournisseurs VPN vendent même ces données à des tiers, comme votre fournisseur d’accès Internet pourrait le faire ou non, ce qui vous ramènerait au début en matière de sécurité des données. C’est pourquoi vous devez être particulièrement prudent avec les fournisseurs de VPN « libres ». Puisque ces services veulent toujours faire de l’argent, vos données sont probablement la principale source de revenus. Néanmoins, les termes et conditions du fournisseur VPN sont généralement meilleurs pour votre vie privée que ceux de Comcast, par exemple. Cependant, si vous voulez être du bon côté, vous devriez plutôt utiliser un service VPN payant.

En un mot : Si pour quelque raison que ce soit vous êtes préoccupé par la confidentialité, l’utilisation d’un VPN est une bonne option. Cependant, la condition préalable est que vous lisiez les petits caractères de votre fournisseur VPN. Et ne croyez pas tout ce qu’on vous dit, parce que certains fournisseurs VPN prétendent ne pas stocker les données des utilisateurs, mais des tiers ont trouvé des preuves du contraire. Il est donc préférable de choisir un VPN qui n’est pas situé dans votre pays !

Quel VPN gratuit choisir ? C’est quoi un VPN gratuit ?

La gratuité est toujours un prix tentant, mais il est souvent judicieux de payer. Les fournisseurs de VPN gratuits sont plus susceptibles d’enregistrer vos données et d’afficher des annonces contextuelles lorsque vous vous connectez. Ils seront également beaucoup plus susceptibles d’utiliser les informations recueillies sur vos habitudes d’utilisation pour personnaliser vos futures publicités. Souvent, elles offrent également moins d’options de sortie et des obligations faibles en matière de protection des données. Si vous voulez accéder à des services depuis l’étranger, il faut dire que les fournisseurs gratuits sont souvent localisés et bloqués plus rapidement. Vous pourriez donc être forcé d’en changer souvent. Si vous avez des préoccupations au sujet de l’enregistrement et que la confidentialité est importante pour vous, vous devriez éviter ces fournisseurs. Cependant, si vous souhaitez simplement une augmentation rapide et simple de votre sécurité lorsque vous voyagez avec un petit budget, vous pouvez l’envisager.

Même certains VPN payants stockent les données des utilisateurs, cela veut simplement dire que chaque assignation est transmise de votre fournisseur Internet au fournisseur VPN. Cela peut rendre l’accès à vos données plus difficile pour les forces de l’ordre si votre VPN n’est pas situé dans votre pays d’origine.

Comme vous le verrez, nous avons donc fait le choix de ne comparer que des VPN payants. Les services gratuits que nous avons regardé en préparant cet article ne remplissent pas selon nous des critères de fiabilité suffisants. Dans la mesure où la vocation d’un VPN est de protéger sa vie privée, il nous a semblé assez peu logique de proposer des offres gratuites qui doivent parfois se rémunérer… par la publicité.

Pour ce comparatif nous avons sélectionné ces VPN :

NordVPN qui se présente comme le “meilleur service de VPN”

qui se présente comme le “meilleur service de VPN” CyberGhost , plus humble, se dit simplement “rapide et sécurisé”

, plus humble, se dit simplement “rapide et sécurisé” ExpressVPN qui met en avant la vitesse, avec un service “haut débit, sécurisé et anonyme”

qui met en avant la vitesse, avec un service “haut débit, sécurisé et anonyme” Surfshark qui propose de « sécuriser votre vie numérique »

qui propose de « sécuriser votre vie numérique » TrustZone , qui n’a pas pris la peine de traduire son slogan en Français. On le fait pour lui : “celui sur lequel on peut compter”

, qui n’a pas pris la peine de traduire son slogan en Français. On le fait pour lui : “celui sur lequel on peut compter” Freedome qui affirme être « plus qu’un VPN personnel ordinaire »

qui affirme être « plus qu’un VPN personnel ordinaire » HideMyAss qui, comme son nom l’indique, vous propose de couvrir vos arrières

Avast SecureLin e qui veut vous permettre d’utilisez « Internet sans contraintes »

Ivacy qui se présente comme « la meilleure solution pour les usagers actifs de l’Internet »

ZenMate VPN qui veut offrir « liberté et anonymat pour tous »

qui veut offrir « liberté et anonymat pour tous » RingVPN , qui se présentent comme « les gardiens de votre vie privée »

PureVPN, qui se présente comme le VPN « le plus rapide de tous les temps! »

Les prix des VPN

Chaque service propose diverses formules d’abonnements aux tarifs dégressifs. Notons que Freedome facture toujours pour 12 mois mais en fonction du nombre d’appareils connectés simultanément, contrairement aux autres qui n’offrent qu’un seul appareil mais dont le prix varie en fonction de la durée de l’abonnement.

Nord VPN

10,64€ par mois

6,22€ par mois avec abonnement 12 mois soit 74,65€ au total

4,44€ par mois avec abonnement deux ans soit 106,58€ au total

3,11€ avec abonnement trois ans soit 111,82€ au total

CyberGhost

12,99€ par mois

5,99€ avec abonnement 12 mois soit 71,88 euros au total

3,69€ par mois avec abonnement deux ans soir 88,56€ au total

2,64€ par mois avec abonnement trois ans soit 95€ au total

Express VPN

12,18€ par mois

9,40€ par mois avec abonnement 6 mois soit 56,39€ au total.

7,83€ par mois avec abonnement 12 mois soit 94,01€ au total.

Surfshark

10,95€ par mois

5,48€ par mois soit 32,89€ pour 6 mois

4,20€ par mois soit 50,48€ pour 12 mois + 1 année gratuite soit 2,10€ par mois

TrustZone

6,39€ par mois.

3€ par mois avec abonnement 12 mois soit 35,99€ au total

2,59€ par mois avec abonnement deux ans soit 61,99€ au total

Ivacy

8,99€ par mois

3,24€ par mois soit 38,98€ pour 12 mois

1,08€ par mois soit 64,84€ pour 5 ans

HideMyAss

5,99€ par mois soit 71,88€ pour 12 mois

3,99€ par mois soit 95,76€ pour 24 mois

2,99€ par mois soit 107,64€ pour 36 mois

Avast SecureLine

31,99€ par an soit 2,66€ par mois

59,99€ pour deux ans soit 2,49€ par mois

87,99€ pour trois ans, soit 2,44€ par mois

ZenMate VPN

10,99€ par mois

39,96€ pour un an soit 3,33€ par mois

32,34€ pour six mois 1 soit 5,39€ par mois

Freedome

4,16€ par mois ou 49,90€ en une fois pour 3 appareils

4,99€ par mois ou 59,90€ en une fois pour 5 appareils

6,66€ par mois ou 79,90€ en une fois pour 7 appareils

Ring VPN

10,50€ par mois

4,33€ par mois avec abonnement 12 mois soit 52,05€ au total

2,53€ par mois avec abonnement deux ans soit 60,87€ au total

Pure VPN

9,60€ par mois

3,41€ par mois avec abonnement 12 mois soit 40,92€ au total

2,55€ par mois avec abonnement 2 ans soit 61,20€ au total

L’heure des tests

Afin de comparer les douze services nous avons choisi plusieurs critères objectifs, comme la rapidité de la connexion ou les débits offerts, mais aussi des facteurs plus subjectifs tels que la simplicité de l’interface et enfin la présence de certains services supplémentaires proposés par les fournisseurs.

Pour la partie installation, aucun problème à l’horizon, ces services n’ont pas de différences majeures et nous n’avons pas rencontré de problèmes particuliers. Il suffit de télécharger l’application sur le site du fournisseur et de lancer l’installation. Ils fonctionnent tous sur Windows, MacOS, iOS et Android. On notera en revanche l’absence d’extensions pour navigateur chez TrustZone.

Vitesse de connexion

Maintenant que l’installation est effectuée, on peut passer au test à proprement parler. Nous avons commencé avec une série de tests de débit via l’outil Speed Test. Par souci d’équité, nous avons forcé le VPN à se connecter dans la même région (Espagne, Singapour, New York), mais en le laissant choisir le serveur le plus rapide. En ce qui concerne ZenMate, RingVPN et PureVPN, nous avons en revanche effectué les tests après les autres, ce qui ne les place pas tout à fait au même niveau, c’est pourquoi nous n’avons pas intégré la moyenne obtenu au graphique pour ce VPN (même si nous avons tout de même indiqué les scores obtenus en détail dans le tableau dans le cas de ZenMate).

Nous avons effectué plusieurs tests et sélectionné le meilleur en sachant que les résultats ne varient pas énormément d’un test à l’autre. Nous avons mis de côté le ping, fonction de la distance, qui est plus ou moins identique entre tous les services à 1 ou 2 ms près. Et puis, qui aurait l’idée d’utiliser un service nécessitant une latence basse derrière un VPN ?

Pour la référence, notre débit sans VPN dépasse les 140 Mb/s. Aucun service n’a fait autant, nous pouvons donc exploiter la totalité de la bande passante des serveurs distants.

Résultats : ExpressVPN n’a pas usurpé son nom. C’est clairement le service de VPN le plus rapide. De tous nos tests, c’est lui qui a obtenu le meilleur chiffre en débits montants et descendants toutes localisations confondues, dépassant même les 100 Mb/s à New York. Si on ne le retrouve pas dans ces graphiques, notamment car nous l’avons testé a posteriori, PureVPN, qui se présente comme « le plus rapide » n’est pas non plus en reste, avec 59 Mb/s à Singapour. En revanche, il ne propose pas de localisation en Espagne ou directement à New York. Viennent ensuite CyberGhost, NordVPN puis, non loin derrière, Ivacy. Ce dernier déçoit en revanche à Singapour. Sur la vitesse pure, c’est donc ExpressVPN qui gagne la partie en moyenne. Quant à ZenMate, que nous avons également testé a posteriori, on peut constater des débits assez hallucinants en Espagne, mais plutôt décevants à New York et moyens à Singapour. Globalement, c’est tout de même un bon VPN en ce qui concerne la vitesse pure. RingVPN, pour finir, nous a donné des mauvais résultats à peu près partour (40,98 Mb/s en Espagne, 22,46 Mb/s à New York et 16,52 Mb/s à Singapour), il est donc difficilement recommandable.

Streaming

À l’exception de TrustZone dans certaines circonstances, tous les services sont censés offrir des débits suffisants pour regarder de la vidéo en Streaming. Pour les tests, nous avons tenté de nous connecter à Netflix et Amazon Prime Vidéo aux USA, à des chaînes de TV américaines, britanniques et même australiennes.

En ce qui concerne Netflix, la firme est partie à la chasse aux VPN depuis quelques temps, en raison de nombreuses réactions des ayants-droits dans chaque pays. Résultat, de nombreux VPN ne permettent plus de se connecter au catalogue américain de Netflix. Malgré tout, les VPN s’adaptent et fournissent la plupart du temps des solutions pour accéder aux différents catalogues selon les géolocalisations, mais la situation est instable, c’est pourquoi notre test peut très bien ne plus être valable dans un mois. Malgré tout, à l’heure où nous écrivons ces lignes, TrustZone, freedome, Avast SecureLine, et HideMyAss ne sont pas parvenus à se connecter au catalogue US de Netflix. En revanche, tous les autres services, Nord VPN, CyberGhost, ExpressVPN, Surfshark, ZenMate et Ivacy y sont parvenus, même si l’accès au contenu prend un peu plus de temps qu’avec une connexion française. Mention spéciale à RingVPN dans cette situation, puisqu’il est le seul VPN à proposer une extension chrome qui débloque automatiquement les streaming providers. Vous n’avez même pas besoin de lancer le logiciel pour accéder à votre contenu en streaming. Impossible en revanche d’utiliser Amazon Prime Video qui détecte notre VPN et nous empêche de regarder du contenu avec tous les services testés.

Pour la TV britannique, la BBC en l’espèce, pas de soucis dans tous les cas. L’expérience est tout à fait à la hauteur et il en va de même en Australie. Notez que CyberGhost propose un serveur dédié pour le groupe BBC, mais nous n’avons pas constaté de différence avec les autres services. Aux USA c’est une autre histoire, s’il est bien possible de regarder CNN ou Fox News, cela n’est le cas que pendant 10 min, après quoi le numéro d’abonné de l’opérateur distribuant la télévision sera exigé. Impossible sans avoir quelqu’un sur place pour vous communiquer le sien. Nous sommes donc bloqués.

Dans tous les cas, on retiendra que l’expérience de streaming est à peu de chose près identique, quel que soit le VPN utilisé, si on met de côté le cas de Netflix, très instable, même si de nombreux services parviennent désormais à contourner les restrictions.

Téléchargement (P2P)

Sur le téléchargement de fichier, nous avons testé principalement avec le protocole BitTorrent. Conformément à ce que l’on pouvait déjà entrevoir avec les SpeedTest, TrustZone et HideMyAss peinent à dépasser 500 Ko/s tandis qu’ExpressVPN et CyberGhost oscillent autour de 1 Mo/s (même sur un serveur censé être optimisé pour cet usage chez ce dernier). NordVPN et ZenMate font mieux grâce à un serveur dédié aux usages P2P plus efficace et atteignent ainsi 1,5 Mo/s voire plus, tout comme Ivacy, mais sur ce point c’est Surfshark et Avast SecureLine qui obtiennent les meilleures performances avec des débits dépassant régulièrement les 7 Mo/s, largement au-dessus des autres. PureVPN n’est clairement pas en reste sur le plan de la vitesse, puisqu’il dépasse par moment les 8 Mo/s en téléchargement P2P. En revanche, ses performances restent très instables, si bien qu’il reste difficile de le conseiller en l’état.

C’est donc Surfshark qui l’emporte, au coude à coude avec Avast SecureLine.

Le Kill Switch, les petits plus et l’usage

On peut désormais s’attaquer aux diverses fonctionnalités “bonus” des VPN. La bonne nouvelle : tous proposent un “Kill Switch”, sauf RingVPN. Il permet de couper l’accès au réseau si vous perdez la connexion au VPN. Durant nos tests, cela ne nous est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Concrètement, cela veut dire que le trafic ne sera pas redirigé vers votre FAI en cas de soucis, vous resterez donc anonyme. C’est un plus appréciable.

Au niveau des fonctionnalités, ce sont CyberGhost et NordVPN qui sont les plus riches. Nous allons éviter les inventaires à la Prévert, mais il faut retenir qu’ils sont les plus complets en proposant des serveurs optimisés pour certains services ou usages. NordVPN ajoute de plus des fonctionnalités “Onion Over VPN” et un double VPN, si vraiment vous avez peur que l’on vous trace. Les deux proposent également la possibilité de générer une IP dédiée. À l’usage, nous avons également préféré NordVPN, ce dernier souffre de moins de bugs et jouit d’une interface plus claire que CyberGhost. On saluera également l’interface de Ivacy, très bien pensé et ergonomique, et qui propose directement un onglet pour streamer des contenus sur les différentes plateformes comme Netflix, Hulu ou encore HBO Now.

Cinq services ont en effet rencontré un peu trop de bugs, plantages ou dysfonctionnements au moment des tests : RingVPN, TrustZone, ZenMate PureVPN et CyberGhost. Dommage pour ce dernier, qui pourrait être un service au rapport qualité/prix avantageux s’il ne souffrait pas de ces défauts.

Quel est le meilleur VPN ?

Première conclusion, TrustZone et RingVPN, en dépit de leurs prix très bas, ne sont pas à la hauteur d’un service de VPN payant, tant sur les débits que l’usage. On peut donc les écarter de notre sélection. Dans une optique de vitesse, Freedome et Surfshark sont également hors course, mais ont le mérite d’être faciles d’utilisation et d’offrir une solution complète de VPN pour tous vos appareils. Quant à ZenMate et PureVPN, ils offrent de très bons débits en streaming tout comme en P2P, mais ils ont soufferts de plantages réguliers lorsque nous changions d’emplacement, ce qui n’en fait pas des choix recommandables en l’état, sauf si c’est la vitesse pure qui vous intéresse.

Entre les autres, le choix est plus difficile : ExpressVPN est le plus rapide, mais un peu trop simpliste. Avast SecureLine et CyberGhost sont assez complets, mais le premier n’est pas parvenu à contourner le blocage Netflix et le deuxième souffre de quelques bugs fâcheux au quotidien. HideMyAss est simple et extrêmement fiable mais n’est pas vraiment adapté pour du streaming ou du torrent. Justement, pour les torrents, Surfshark est largement leader et a le mérite d’être assez bon marché. NordVPN est sans doute le plus complet et le plus agréable au quotidien, mais aussi légèrement plus cher, tout comme Ivacy, qui offre des bonnes performances globales, bien que plus simpliste.

Conclusion : si vous cherchez avant tout le meilleur débit pour surfer sur le web simplement, ExpressVPN sera le plus adéquat. Ivacy propose également de très bonnes performances et s’avère très stable, il est à conseiller aux utilisateurs qui cherchent la simplicité avant tout. Enfin, pour une expérience complète, agréable et aisée, optez pour NordVPN qui est en définitive le service le plus polyvalent.

